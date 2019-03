Kongresmani dostanú zredigovanú Muellerovu správu do polovice apríla

Celá takmer 400-stranová správa naďalej podlieha utajeniu, opoziční demokrati však čoraz dôraznejšie požadujú jej zverejnenie v plnom znení.

Washington 29. marca (TASR) - Americký Kongres dostane do polovice apríla zredigovanú verziu záverečnej správy osobitného vyšetrovateľa Roberta Muellera, ktorá sa týka vyšetrovania údajného zasahovania Ruska do prezidentských volieb v USA v roku 2016.



Oznámil to v piatok minister spravodlivosti William Barr, ktorému Mueller správu pred týždňom odovzdal. Následne 24. marca zverejnil v liste adresovanom Kongresu krátke zhrnutie najdôležitejších záverov z vyšetrovania, podľa ktorých sa volebný tím súčasného prezidenta USA Donalda Trumpa nedopustil spolčenia s Ruskom.



Celá takmer 400-stranová správa naďalej podlieha utajeniu, opoziční demokrati však čoraz dôraznejšie požadujú jej zverejnenie v plnom znení. Barr musí podľa vlastných slov dokument ešte zredigovať tak, aby z neho vypadli najcitlivejšie časti, ktoré musia zostať utajené.



"Pokročili sme (v redigovaní) tak, že predpokladám, že budeme schopní zverejniť správu do polovice apríla, ak nie skôr," uviedol Barr v liste, ktorý zaslal v piatok šéfom justičných výborov v oboch komorách Kongresu.



Minister podľa vlastných slov zdieľa pocity kongresmanov a časti verejnosti, ktorá si želá čo najskoršie zverejnenie Muellerovej správy. Pred jej odovzdaním Kongresu ju neposkytne ani samotnému prezidentovi Trumpovi.



Šéf rezortu spravodlivosti chce do polovice apríla z textu správy odstrániť materiály týkajúce sa veľkej poroty, alebo také, ktoré by odhalili citlivé zdroje a vyšetrovacie metódy. Ďalej vynechá informácie, ktoré by mohli ovplyvniť pokračujúce vyšetrovania, alebo narušiť súkromie a povesť "okrajových tretích strán".



Demokrati avizovali, že by správu mohli vymáhať aj prostredníctvom súdu, ak im nebude poskytnutá k nahliadnutiu do 2. apríla, čo však Barr vopred odmietol.



Kongres bude mať od 12. do 28 apríla dvojtýždňové jarné prázdniny. Podľa agentúry AP je nepravdepodobné, že by správa bola doručená kongresmanom v období, keď nebudú zasadať.