Kongresmanky odkázali Trumpovi: Nikam neodchádzame a nebudeme mlčať

Washington 16. júla (TASR) - Štyri členky Snemovne reprezentantov z Demokratickej strany s prisťahovaleckými koreňmi, ktoré americký prezident Donald Trump vyzval, aby odišli z USA a vrátili sa do rodných krajín, v pondelok na spoločnej tlačovej konferencii v priestoroch Kongresu povedali, že takouto rétorikou podporuje "agendu bielych nacionalistov" a vyhlásili, že nebudú mlčať. Uviedla to televízia NBC.



Alexandria Ocasiová-Cortezová, Ilhan Omarová, Rashida Tlaibová a Ayanna Pressleyová označili jeho slovné výpady za "nehanebne rasistické" a ich cieľom je odvrátiť pozornosť od Trumpovej skorumpovanej administratívy a nehumánnej politiky.



"Toto je agenda bielych nacionalistov, ktorá sa objavuje v četoch alebo v televízii. A teraz dorazila do záhrady Bieleho domu," povedala Omarová, ktorá ako jediná zo spomínaných štyroch kongresmaniek prišla do USA zo Somálska ako utečenkyňa, keď mala 12 rokov.



Ďalej uviedla, že nebude reagovať na Trumpove pondelňajšie "smiešne" tvrdenia, že podporuje teroristickú sieť al-Káida a nenávidí židov. Naopak vyzvala na jeho odvolanie z funkcie a obvinila ho z "tajnej dohody so zahraničnou vládou" v kampani pred prezidentskými voľbami v roku 2016. Toto obvinenie Trump opakovane popiera.



Ocasiovú-Cortezovú činy prezidenta neprekvapujú vzhľadom na jeho kroky, ktoré doteraz urobil voči prisťahovalcom. "Nevie, ako má obhajovať svoju politiku, takže namiesto toho útočí na nás," povedala kongresmanka za štát New York, ktorej rodina pochádza z Portorika. Dodala, že ona ani jej kolegyne nikam nepôjdu, pretože "neopúšťame veci, ktoré máme rady a my máme rady všetkých ľudí v tejto krajine".



Pressleyová, zastupujúca štát Massachusetts, apelovala na Američanov, aby "neskočili na návnadu", ktorú im hodil "nájomník" v Bielom dome.



Na Trumpov impeachment opäť vyzvala aj kongresmanka z Michiganu Tlaibová. "Bohužiaľ to nie je prvý ani poslednýkrát, čo od prezidenta počujeme nechutné, bigotné vyjadrenia. Vieme, že je, aký je," povedala Tlaibová, ktorá sa vlani spolu s Omarovou stala prvou moslimkou v Snemovni reprezentantov.



Pred začiatkom tlačovej konferencie ľavicovo orientovaných kongresmaniek zverejnil Trump na Twitteri ďalšiu sériu útočných príspevkov. Opäť im odkázal, že ak nie sú v USA spokojné, môžu odísť — je to len na nich. "Ide o lásku k Amerike. Niektorí ľudia nenávidia našu krajinu. Sú protiizraelskí, podporujú al-Káidu a útoky z 11. septembra komentujú slovami 'niekto niečo urobil'," napísal Trump.



Radikálni ľavicoví demokrati podľa neho chcú otvorené hranice, "čo znamená drogy, zločinnosť, obchodovanie s ľuďmi a mnoho ďalšieho". "Detenčné zariadenia nie sú koncentračné tábory! Amerika nikdy nebola silnejšia, než je teraz — prebudovaná armáda, najlepšie akciové trhy V DEJINÁCH, najnižšia nezamestnanosť a viac pracujúcich ľudí než kedykoľvek predtým," argumentoval americký prezident.



Trump obvinil demokratov, že od štyroch "progresívnych" kongresmaniek sa snažili dištancovať, ale teraz sú nútení ich prijať. "To znamená, že podporujú socializmus, nenávisť voči Izraelu a USA! To nie je dobré pre demokratov! Klietky vybudovala Obamova, nie Trumpova administratíva! DEMOKRATI NÁM MUSIA DAŤ HLASY NA ZMENU ZLÝCH PRISŤAHOVALECKÝCH ZÁKONOV," napísal Trump v predposlednom tvíte, pričom na záver dodal svoju tradičnú výzvu "Urobme Ameriku znova veľkou".