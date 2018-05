Most spájajúci Rusko s Krymom využilo prvý deň 14.000 motoristov

V utorok ho slávnostne otvoril prezident Ruskej federácie Vladimir Putin.

Moskva 16. mája (TASR) - Iba deň po otvorení 19 kilometrov dlhého mosta ponad Kerčský prieliv, ktorý spája juhoruský Krasnodarský kraj s polostrovom Krym, využilo mostnú konštrukciu asi 14.000 motoristov. Informovali o tom v stredu prevádzkovatelia mosta, ktorý v utorok slávnostne otvoril prezident Ruskej federácie Vladimir Putin.



Najvyšší ruský predstaviteľ sedel pri tom za volantom oranžového nákladného vozidla typu Kamaz, na mieste spolujazdca ho sprevádzal Alexandr Ostrovskij, riaditeľ spoločnosti SGM-Most, ktorá bola generálnym dodávateľom celej stavby. V konvoji za nimi prešlo následne cez nový most z ruskej na krymskú stranu asi 35 vozidiel. Prenos zo slávnostného otvorenia mosta vysielala ruská štátna televízia.



Európska únia i ministerstvo zahraničných vecí USA označili vznik mosta - najdlhšej stavby svojho druhu na ruskom území, ktorá si od februára 2016 vyžiadala náklady predstavujúce v prepočte viac ako tri miliardy eur - za porušenie ukrajinskej suverenity.



Most môžu z bezpečnostných dôvodov predbežne využívať iba osobné automobily, nie však kamióny. Železničnú trať vedúcu cez most by do prevádzky mali uviesť na sklonku roka 2019.



Rusko anektovalo ukrajinský polostrov Krym v roku 2016, na čo medzinárodné spoločenstvo reagovalo ostrou kritikou obviňujúc Moskvu z porušenia medzinárodného práva a napokon uvalením stále pretrvávajúcich sankcií na Ruskú federáciu.