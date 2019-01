Kontroverzný vedec konal pri editovaní DNA sám a v rozpore so zákonom

V dôsledku vedcovho experimentu sa narodili dvojčatá Lulu a Nana, a čoskoro sa má narodiť tretie dieťa. Sinchua vo svojej správe dodala, že všetky tri budú naďalej vedecky sledované.

Peking 21. januára (TASR) - Čínske úrady v pondelok deklarovali, že vedec Che Ťien-kchuej nesie ako jediný zodpovednosť za vytvorenie prvých geneticky modifikovaných ľudských jedincov. Dodali, že Che "uskutočnil svoj výskum nelegálne v záujme osobnej slávy a prospechu" a za porušenie zákona bude potrestaný. Agentúra Sinchua, ktorá o tom v pondelok informovala, však nespresnila, aké zákony vedec porušil.



Sinchua vo svojej správe uviedla, že vyšetrovatelia v juhočínskej provincii Kuang-tung zistili, že Dr. Che Ťien-kchuej zorganizoval financovanie experimentu a čerpanie z neho bez pomoci zvonku a v rozpore so smernicami. Počas experimentu Che nemal dohľad zo strany univerzity. Jeho univerzita po vypuknutí škandálu vyhlásila, že o jeho práci nič nevedela a opísala ju ako "viacnásobné porušenie akademickej etiky a štandardov".



V dôsledku vedcovho experimentu sa narodili dvojčatá Lulu a Nana, a čoskoro sa má narodiť tretie dieťa. Sinchua vo svojej správe dodala, že všetky tri budú naďalej vedecky sledované.



Che vyvolal kritiku vedcov a polemiku o etickom aspekte tohto pokusu, keď vlani v novembri na vedeckej konferencii v Hongkongu oznámil, že geneticky modifikoval ľudské embryá, z ktorých sa neskôr narodili dvojčatá ženského pohlavia.



Do jeho pokusov sa dobrovoľne zapojilo osem párov - otcovia boli pozitívne testovaní na vírus HIV, matky mali testy negatívne. Jeden z párov z projektu vystúpil ešte pred jeho zastavením, ktoré nariadila čínska vláda.



Che Ťien-kchuej tvrdil, že využil tzv. techniku CRISPR/Cas9, ktorá umožňuje výmenu defektného génu. Vedec sa zameral na receptor CCR5, ktorý umožňuje vstup vírusu HIV do bunky. Che tvrdil, že narodené dvojčatá majú vďaka jeho modifikácii nižšie riziko nákazy vírusom HIV spôsobujúcim syndróm získaného zlyhania imunity (AIDS).



Výskum čínskeho vedca neprešiel odborným posúdením a nebol ani publikovaný v odborných časopisoch. Vedci preto jeho tvrdenia nie sú schopní verifikovať.



V rámci výskumu pristúpilo ku genetickej editácii ľudských embryí už viacero vedcov. Upravené embryá však nechali vyvíjať sa len krátko, v laboratórnych podmienkach.



Dedičné úpravy DNA (tzv. editácia zárodočnej línie) sú kontroverzná téma a v mnohých krajinách sveta je táto metóda - úprava ľudskej DNA - zakázaná. Tieto zmeny v DNA sa totiž môžu prejaviť aj u ďalšej generácie, pričom môže dôjsť i k poškodeniu niektorých iných génov.



Medzi štátmi, kde je úprava ľudskej DNA zakázaná, sú aj USA a štáty Európy, v samotnej Číne je situácia nejasná. Che tvrdil, že experiment mu čínske úrady povolili.



Vedenie Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) v decembri 2018 deklarovalo, že editácia zárodočnej línie si vyžaduje usmernenia.