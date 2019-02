Evakuovali civilistov z obliehanej dediny v Sýrii pod kontrolou IS

V nákladných autách bolo vidieť ženy, deti aj mužov.

Damask 20. februára (TASR) - Konvoj desiatok nákladných vozidiel s civilistami opustil posledné územie ovládané Islamským štátom (IS) vo východnej Sýrii, informovala v stredu agentúra Reuters s odvolaním sa na hovorcu Kurdmi vedených Sýrskych demokratických síl (SDF).



Tieto sily považujú oddelenie civilistov v obkľúčenej enkláve Baghúz od zostávajúcich džihádistov za rozhodujúci krok k ovládnutiu celej oblasti.



V nákladných autách bolo vidieť ženy, deti aj mužov, uviedla agentúra AP s tým, že zatiaľ nie je známe, či vo vozidlách boli aj militanti.



Hovorca SDF Mustafá Bálí ešte v pondelok vyhlásil, že v islamistami ovládanej oblasti sa ešte stále nachádza približne 500 bojovníkov IS.



SDF začali poslednú ofenzívu zameranú na vyčistenie oblasti od militantov IS 9. februára.