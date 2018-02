V Nemecku sa CDU/CSU a SPD dohodli na tzv. veľkej koalícii

Voľby z 24. septembra priniesli stranám CDU/CSU aj SPD najhorší výsledok od roku 1949. Sociálni demokrati pôvodne avizovali odchod do opozície.

Berlín 7. februára (TASR) - V Po dosiahnutí zhody na podobe koaličnej zmluvy a rozdelení rezortov medzi konzervatívnym blokom CDU/CSU a sociálnymi demokratmi (SPD) v Nemecku sa ešte v stredu napoludnie malo zísť 91 politikov z týchto troch strán.



Po skončení stretnutia v sídle Kresťanskodemokratickej únie (CDU) by mali pred novinárov predstúpiť kancelárka a šéfka CDU Angela Merkelová, predseda SPD Martin Schulz a predseda Kresťanskosociálnej únie (CSU) Horst Seehofer, uviedla agentúra DPA.



O 15.00 h sa má začať rokovanie predsedníctva CDU, o dve hodiny neskôr budú o výsledkoch koaličných rokovaní oboznámení členovia poslaneckého klubu CDU/CSU v Spolkovom sneme.



Vedenie SPD informovalo svojich členov o úspešnom ukončení koaličných rokovaní prostredníctvom aplikácie WhatsApp. "Unavení. Ale spokojní. Zmluva je hotová! Konečne," uviedlo v správe. Dodalo, že do dokumentu sa zapracúvajú "posledné detaily".



Podľa informácií nemeckých médií pripadnú SPD ministerstvá zahraničných vecí, financií, práce a sociálnych vecí, rodiny, spravodlivosti a životného prostredia. Schulz sa má zároveň stať šéfom nemeckej diplomacie.



V kompetencii bavorskej CSU má byť ministerstvo vnútra, ktoré má riadiť šéf strany Horst Seehofer, ako aj rezorty dopravy a rozvojovej pomoci.



CDU dostala ministerstvá obrany, hospodárstva, poľnohospodárstva, zdravotníctva a školstva. Riadiť by mala aj úrad kancelára.