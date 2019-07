Konzervatívci v Estónsku a Lotyšsku chcú pozastaviť prácu krajín v RE

Vo vyhlásení EKRE sa uvádza, že obnovenie plných práv ruskej delegácie v Parlamentnom zhromaždení (PZ) RE, ku ktorému došlo tento týždeň, je rozhodnutím, na aké by Estónsko nemalo odpovedať symbolicky.

Tallinn 30. júna (TASR) - Vedenie vládnej pravicovo-populistickej a euroskeptickej Estónskej konzervatívnej ľudovej strany (EKRE) sa uznieslo, že estónsky parlament by mal rozhodnúť o ďalšej účasti pobaltskej krajiny na práci Rady Európy (RE). Informovala o tom v nedeľu agentúra TASS.



Vo vyhlásení EKRE sa uvádza, že obnovenie plných práv ruskej delegácie v Parlamentnom zhromaždení (PZ) RE, ku ktorému došlo tento týždeň, je "rozhodnutím, na aké by Estónsko nemalo odpovedať symbolicky".



Rozhodnutie o tom, či pokračovať alebo pozastaviť prácu Estónska v Rade Európy, by mala prijať nielen estónska vláda, "ale (aj) poslanci parlamentu," uvádza sa vo vyhlásení EKRE.



Vo vyhlásení EKRE sa tiež píše, že hlasovanie ohľadom svojej účasti na práci RE majú v pláne navrhnúť aj konzervatívni poslanci v lotyšskom parlamente.



TASS pripomenul, že podpredseda estónskej vlády a minister vnútra Mart Helme sa v uplynulých dňoch vyslovil za to, aby Estónsko pozastavilo svoje členstvo v PZ RE, ak by došlo k úplnému obnoveniu právomocí ruskej delegácie. Premiér Jüri Ratas však neskôr vyhlásil, že estónska vláda tento návrh nepodporuje.



Účastníci zasadnutia PZ RE na svojom zasadnutí 26. júna v Štrasburgu schválili uznesenie, ktoré v plnej miere potvrdzuje právomoci ruskej delegácie. Všetky navrhované sankcie a podmienky pre obnovenie hlasovacích práv boli zamietnuté.



Delegácia Ukrajiny na protest proti tomu odišla zo zasadnutia PZ RE.



Následne bolo zverejnené spoločné vyhlásenie viacerých členov delegácií Estónska, Gruzínska, Lotyšska, Litvy, Poľska, Slovenska a Ukrajiny, v ktorom je Rada Európy kritizovaná za porušenie svojich základných hodnôt a stratu dôvery. Zo slovenskej delegácie ho podporil Martin Poliačik (Progresívne Slovensko) z liberálnej frakcie ALDE.