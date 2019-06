Konzervatívec sa stal starostom Madridu vďaka podpore krajnej pravice

Socialistický kandidát na starostu Madridu Pepu Hernández obvinil PP a Ciudadanos, že dali extrémistickej pravicovej strane možnosť ovplyvniť politiku.

Madrid 15. júna (TASR) - Len vďaka podpore pravicovo-populitstickej strany Vox sa stal v sobotu novým starostom španielskej metropoly Madrid konzervatívec José Luis Martínez-Almeida. Informovala o tom agentúra DPA.



Martíneza-Almeidu podporilo v hlasovaní v mestskom zastupiteľstve 15 poslancov jeho Ľudovej strany (PP), ako aj 11 zástupcov liberálnych Ciudadanos (Občania) a štyria z radov strany Vox. Tieto tri strany pritom dohodu o jeho podpore dosiahli iba v piatok večer.



Konzervatívci mohli nahradiť doterajšiu starostku Manuelu Carmenovú z ľavicovej aliancie Más Madrid (Viac Madridu) iba s pomocou strany Vox. V komunálnych voľbách konaných 26. mája síce táto bývalá sudkyňa získala najviac hlasov, jej strana však ani spolu s ostatnými ľavicovými subjektmi nedosiahla v mestskom zastupiteľstve absolútnu väčšinu.



Podpredsedníčka španielskej vlády Carmen Calvová označila dohodu troch strán v Madride za "veľmi poľutovaniahodnú". "Takéto niečo by sa v Paríži, Londýne alebo Berlíne nikdy nestalo," povedala Calvová, ktorá je členkou Španielskej socialistickej robotníckej strany (PSOE).



Socialistický kandidát na starostu Madridu Pepu Hernández obvinil PP a Ciudadanos, že dali extrémistickej pravicovej strane možnosť ovplyvniť politiku v "najvýznamnejšom španielskom meste a v jednom z najvýznamnejších miest na svete".



Ako by mala vyzerať účasť strany Vox na práci madridskej samosprávy sa má rozhodnúť v nasledujúcich 20 dňoch, povedal jej líder v hlavnom meste Španielska Javier Ortega Smith.



Po májových voľbách boli noví starostovia zvolení v sobotu v takmer 8100 mestách a obciach. V štyroch z ôsmich najväčších španielskych miest — okrem Madridu aj v Zaragoze, Málage a Murcii — je PP pri moci vďaka dohodám so stranami Vox a Ciudadanos.