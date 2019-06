V Británii sa začal súboj o post nového šéfa Konzervatívnej strany

Okrem Borisa Johnsona prejavili záujem viesť Konzervatívnu stranu aj ďalší desiati poslanci, ktorí sú zároveň súčasnými alebo bývalými členmi vlády.

Londýn 10. júna (TASR) - V Británii sa v pondelok oficiálne začal súboj o post nového šéfa konzervatívcov, ktorý nahradí na čele strany a následne aj vlády odchádzajúcu premiérku Theresu Mayovú. Záujem prejavilo dovedna 11 uchádzačov, medzi ktorými je za favorita považovaný bývalý britský minister zahraničných vecí a presvedčený zástanca brexitu Boris Johnson, informovala agentúra AFP.



Proces výberu nového lídra Konzervatívnej strany odštartoval v pondelok predkladaním kandidatúr. Uchádzači sa môžu zaregistrovať od 11.00 h do 18.00 h SELČ. Do súboja môžu vstúpiť len s podporou minimálne ôsmich konzervatívnych poslancov.



Postu líderky konzervatívcov sa 7. júna oficiálne vzdala premiérka Mayová, ktorá však stranu dočasne povedie až do ukončenia výberu nástupcu. Zatiaľ zostane aj predsedníčkou vlády. Mayová avizovala svoj odchod už v máji, keď vyjadrila "hlbokú ľútosť" nad svojím zlyhaním pri realizácii brexitu.



V prvej fáze budú o kandidátoch rozhodovať konzervatívni poslanci Dolnej snemovne britského parlamentu. V sérií hlasovaní od 13. do 20. júna vyberú spomedzi uchádzačov dvojicu favoritov. O dvojici "finalistov" bude následne hlasovať vyše 160.000 členov Konzervatívnej strany. Mesiac trvajúce hlasovanie poštou sa skončí 22. júla. Meno Mayovej nástupcu by mohlo byť oznámené už 23. júla.



Okrem Borisa Johnsona prejavili záujem viesť Konzervatívnu stranu aj ďalší desiati poslanci, ktorí sú zároveň súčasnými alebo bývalými členmi vlády: Michael Gove, Jeremy Hunt, Dominic Raab, Sajid Javid, Matt Hancock, Andrea Leadsomová, Rory Stewart, Esther McVeyová, Mark Harper a Sam Gyimah.



V kampani pred voľbou nového šéfa konzervatívcov prirodzene dominuje otázka opakovane odkladaného odchodu Spojeného kráľovstva z EÚ. Jednotliví kandidáti sa navzájom vymedzujú najmä tým, aký ďalší postup sa má zvoliť vo veci brexitu.



Boris Johnson, ktorého britské stávkové kancelárie považujú za favorita, požaduje vyrokovanie nových podmienok "rozvodu", alebo odchod Británie z EÚ bez dohody. Vyhlasuje tiež, že neurovná finančné záväzky Spojeného kráľovstva voči Únii v podobe, akú dohodla odchádzajúca premiérka Mayová.



Za silného kandidáta je považovaný aj ďalší výrazný zástanca brexitu, minister životného prostredia Michael Gove, ktorého pozíciu do istej miery oslabilo priznanie, že pred 20 rokmi užil kokaín. Gove na rozdiel od Johnsona pripúšťa možnosť ďalšieho odkladu brexitu v snahe zamedziť negatívnym dôsledkom tvrdého odchodu.



Tvrdé názory v otázke brexitu prezentuje exminister Dominic Raab, ktorý sa dokonca vyhráža tým, že z celého procesu vyradí britský parlament, ak bude klásť prekážky alebo ďalej odkladať odchod Spojeného kráľovstva z EÚ.



Britský minister zahraničných vecí Jeremy Hunt presadzuje dosiahnutie novej dohody o brexite a podľa vlastných slov dostal v tomto smere pozitívne signály od nemeckej kancelárky Angely Merkelovej. Hunta pri pondelkovom oficiálnom vstupe do kampane podporili dve členky britskej vlády: ministerka práce Amber Ruddová a šéfka rezortu obrany Penny Mordauntová.



Proeurópsku výnimku medzi uchádzačmi predstavuje poslanec Sam Gyimah, ktorý sľubuje usporiadanie druhého referenda o brexite. Ten je však v súboji o nového šéfa konzervatívcov považovaný za outsidera, keďže konečné rozhodnutie bude v rukách členov strany, ktorí sú naladení prevažne probrexitovo, píše agentúra AP.



Všetci 11 záujemcovia sú relatívne mladí — majú 40-56 rokov. Najmladším je 40-ročný Matt Hancock, ktorý sa prezentuje ako zástupca novej dynamickej generácie konzervatívcov.