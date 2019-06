Konzervatívna strana v Británii potvrdila kandidátov na post lídra

Bývalý britský minister zahraničných vecí a presvedčený zástanca tzv. brexitu Boris Johnson je považovaný za najväčšieho favorita.

Londýn 11. júna (TASR) - Britská vládnuca Konzervatívna strana v pondelok potvrdila, že do súboja o to, kto nahradí na čele strany a následne aj vlády odchádzajúcu premiérku Theresu Mayovú, sa zapojí desať kandidátov. Informovala o tom agentúra DPA. Niektorí z uchádzačov odštartovali svoju kampaň sľubmi o realizácii odchodu Británie z Európskej únie.



Bývalý britský minister zahraničných vecí a presvedčený zástanca tzv. brexitu Boris Johnson je považovaný za najväčšieho favorita. O post lídra strany sa uchádzajú aj minister zahraničných vecí Jeremy Hunt, minister pre životné prostredie Michael Gove, minister vnútra Sajid Javid, bývalý minister pre brexit Dominic Raab, minister zdravotníctva Matt Hancock, bývalá líderka konzervatívcov v Dolnej snemovni Andrea Leadsomová, minister pre medzinárodnú rozvojovú pomoc Rory Stewart, bývalá ministerka práce Esther McVeyová a bývalý šéf konzervatívcov v Dolnej snemovni Mark Harper.



Uchádzači sa mohli zaregistrovať od 11.00 h do 18.00 h SELČ. Do súboja môžu vstúpiť len s podporou minimálne ôsmich konzervatívnych poslancov.



V prvej fáze budú o kandidátoch rozhodovať konzervatívni poslanci Dolnej snemovne britského parlamentu. V sérií hlasovaní od 13. do 20. júna vyberú spomedzi uchádzačov dvojicu favoritov. O dvojici "finalistov" bude následne hlasovať vyše 160.000 členov Konzervatívnej strany. Mesiac trvajúce hlasovanie poštou sa skončí 22. júla. Meno Mayovej nástupcu by mohlo byť oznámené už 23. júla.



Mayová sa postu líderky konzervatívcov oficiálne vzdala 7. júna. Stranu však dočasne povedie až do ukončenia výberu nástupcu. Zatiaľ zostane aj predsedníčkou vlády.



Premiérka avizovala svoj odchod už v máji, keď vyjadrila "hlbokú ľútosť" nad svojím zlyhaním pri realizácii brexitu.



Poslanec Sam Gyimah, ktorý je zástancom druhého referenda o brexite, je jediným z kandidátov vyradeným zo súboja očividne novým pravidlom, na základe ktorého si uchádzači o post lídra strany museli zabezpečiť podporu najmenej ôsmich konzervatívnych zákonodarcov.