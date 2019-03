Konzervatívni poslanci pohrozili, že nepodporia návrhy Mayovej

Členovia strany podľa The Guardian reagovali na premiérkine vyjadrenia o možných voľbách v prípade, že britský parlament dohodu o brexite neschváli ani na štvrtý pokus.

Londýn 31. marca (TASR) - Poslanci britskej Konzervatívnej strany pohrozili, že budú hlasovať proti akýmkoľvek návrhom premiérky Theresy Mayovej, ktoré by viedli k predčasným voľbám, informoval v sobotu na svojom webovom portáli denník The Guardian. Predčasné voľby by podľa nich spôsobili rozpoltenie v rámci strany a prehĺbili krízu okolo brexitu.



"Ak by sa parlamentné voľby uskutočnili predtým, ako vyriešime brexit, situáciu by to len skomplikovalo," povedal štátny tajomník britského ministerstva zahraničných vecí Alan Duncan.