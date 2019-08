Konžská polícia zadržala lekárov podozrivých z vraždy epidemiológa

Zadržaní muži by mali byť postavení pred vojenský súd s tým, že čelia obvineniam z terorizmu, ako aj zo sprisahania.

Kinshasa 8. augusta (TASR) - Polícia v Konžskej demokratickej republike (KDR) zadržala troch lekárov v súvislosti s vraždou epidemilóga zo Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), ktorý na východe krajiny pomáhal v boji proti epidémii eboly. S odvolaním sa na štvrtkové vyhlásenie vojenskej prokuratúry o tom informovala agentúra DPA.



Všetci zadržaní lekári pracovali na zastavení epidémie eboly v provincii Severné Kivu v čase, keď tam bol počas útoku na miestnu nemocnicu v apríli zabitý kamerunský doktor Richard Valery Mouzoko Kiboung, vyhlásil pre DPA prokurátor Jean-Baptiste Kumbu.



Zadržaní muži by mali byť podľa jeho slov postavení pred vojenský súd s tým, že čelia obvineniam z "terorizmu", ako aj zo sprisahania, ktorého cieľom bolo zabiť Mouzoku z dôvodov "nenávisti" a "závisti".



Štvrtý podozrivý lekár v tomto prípade je podľa dostupných informácií stále na úteku, pričom stíhané by mali byť aj desiatky príslušníkov miestnych milícií.



Mouzoko bol epidemiológ pôvodom z Kamerunu, ktorého do spomínanej oblasti vyslala WHO ako špecialistu na boj proti ebole. Lekár zahynul ešte 19. apríla počas "koordinovaného útoku" ozbrojencov na Butembskú univerzitnú nemocnicu.



Ako pripomína agentúra DPA, na následky epidémie eboly zahynulo na východe KDR už viac ako 1800 ľudí, pričom WHO označilo minulý mesiac danú epidémiu za medzinárodný stav zdravotníckej núdze.



Zodpovedné orgány narážajú pri boji proti ebole na predsudky miestnych komunít, ktoré epidemiológom a inému zdravotníckemu personálu nedôverujú a často na nich útočia.



Situáciu ďalej zhoršuje skutočnosť, že v danej oblasti pôsobí aj mnoho povstaleckých skupín, ktoré bojujú o miestne bohaté zdroje nerastného bohatstva. Mnohí ich príslušníci taktiež veria, že ochorenie bolo do východnej časti KDR umelo zavlečené, alebo naopak, že v skutočnosti vôbec neexistuje. Často sa tiež preto zúčastňujú na útokoch na zdravotnícke centrá.