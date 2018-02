Korčok: EÚ chce v Sýrii koniec bojov, humanitárny prístup a rokovania

Európski diplomati odsúhlasili zavedenie sankcií v podobe zmrazenia ich majetku a zákazu vycestovania do krajín Únie pre sýrskeho ministra priemyslu a ministra informácií.

Brusel 26. februára (TASR) - Situácia v Sýrii nebola súčasťou pracovnej agendy pondelňajšieho zasadnutia Rady EÚ pre zahraničné veci v Bruseli, ministri však museli zareagovať na novú eskaláciu napätia v tejto krajine. V rámci ministerského zasadnutia to uviedol štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Ivan Korčok.



Európski diplomati odsúhlasili zavedenie sankcií v podobe zmrazenia ich majetku a zákazu vycestovania do krajín Únie pre sýrskeho ministra priemyslu a ministra informácií. Znamená to, že na sankčnom zozname EÚ sa už nachádza 257 osôb "zodpovedných za násilné represie voči civilnému obyvateľstvu v Sýrii". Ďalších 67 spoločností alebo organizácií má zmrazené aktíva.



EÚ voči Sýrii zaviedlo aj ropné embargo, obmedzuje niektoré investície a zakázala vývoz zariadení a technológií, ktoré by mohli byť použité na represie voči civilnému obyvateľstvu alebo na sledovanie internetovej a telefonickej komunikácie.



"Treba zastaviť všetky akcie, ktoré stoja životy stovky nevinných ľudí, umožniť humanitárny prístup pre všetkých, ktorí sú v núdzi a pokračovať V politickom riešení konfliktu. Nič iné v tejto chvíli EÚ nemôže povedať," opísal situáciu Korčok.



Upozornil, že pri vojne v Sýrii sme konfrontovaní "so spleťou záujmov" a dodal, že EÚ opakovane vyjadruje podporu mierovému procesu v Ženeve, ktorý sa koná v réžii OSN.



V súvislosti s novými sankciami upozornil, že tie je vždy možné zavádzať, ale konflikt v Sýrii už nadobudol také rozmery, že sankcie nedávajú istotu, že všetci aktéri sa vrátia za rokovací stôl. A k mierovým rokovaniam, doplnil, by sa všetky zúčastnené strany mali čo najurgentnejšie vrátiť.



Spravodajca TASR Jaromír Novak