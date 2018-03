Korčok: Slovensko ako člen EÚ podporuje územnú celistvosť Ukrajiny

Korčok pripomenul, že Ukrajina čelí neľahkým podmienkam spojeným s konfliktom na východe svojho územia a práve si pripomenula štvrté výročie ruskej anexie polostrova Krym.

Brusel 19. marca (TASR) - Európski diplomati potvrdili v pondelok nemennosť postojov EÚ k nezákonnej anexii Krymu spred štyroch rokov a vyslali jasný signál podpory nezávislosti a územnej celistvosti Ukrajiny. Zároveň do Moskvy a Kyjeva zaslali odkaz, že očakávajú plnú implementáciu minských dohôd, uviedol štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí SR Ivan Korčok po zasadnutí Rady EÚ pre zahraničné veci v Bruseli.



Pripomenul, že debata Rady ministrov o Ukrajine nasledovala po pracovných raňajkách so šéfom ukrajinskej diplomacie Pavlom Klimkinom.



"Otvorene oceňujeme reformné úsilie, ktoré vidíme na Ukrajine a ktoré je jednoznačné vo viacerých kritických oblastiach," zdôraznil Korčok s odkazom na zmeny v ukrajinskej ekonomike, sociálnej oblasti, bankovom sektore, zdravotníctve či vzdelávaní. Ministri povzbudili Kyjev, aby pokračoval v začatom reformnom procese, a vyzvali ho, aby urobil viac v boji proti korupcii.



Korčok pripomenul, že Ukrajina čelí neľahkým podmienkam spojeným s konfliktom na východe svojho územia a práve si pripomenula štvrté výročie ruskej anexie polostrova Krym. EÚ podľa jeho slov vyslovila podporu ukrajinskej vláde v jej úsilí o posilňovanie odolnosti voči vonkajšiemu ohrozeniu spolu s opatreniami na politické riešenie konfliktu na Donbase.



"Slovenská republika je plne súčasťou pozície EÚ, že toto je neakceptovateľné. Neuznáme anexiu zo strany Ruska a vnímame kriticky, že sa uskutočnili ruské prezidentské voľby na anektovanom území," zhodnotil situáciu Korčok. Zároveň pripomenul, že SR po bilaterálnej stránke urobí všetko, čo bude možné, aby Ukrajine pomohla.



V súvislosti s debatami o Ukrajine v Bruseli zazneli aj ohlasy na nedeľňajšie prezidentské voľby v Rusku, v ktorých svoju funkciu obhájil Vladimir Putin. Korčok s odkazom na kontakty medzi EÚ a Ruskom uviedol, že najdôležitejšie je "zastaviť negatívnu špirálu vo vývoji vzájomných vzťahov". Aj to bude témou aprílových debát ministrov zahraničných vecí v Luxemburgu, pričom EÚ sa podľa Korčoka musí zamyslieť nad tým, "ako ďalej s Ruskom".



"Únia musí byť jasná a kritická v tom, čo je neakceptovateľné, napríklad anexia Krymu. Je tu tiež sankčná politika, na ktorej zmenu nenastali zatiaľ dôvody, ale okrem oprávnenej kritiky si musíme uvedomiť, že Rusko je súčasťou riešenia mnohých medzinárodných konfliktov. Tie bez Ruska riešiteľné nie sú," skonštatoval slovenský diplomat.



