Korčok: Summit EÚ a západného Balkánu musí byť o utužení vzťahov

Luxemburg 16. apríla (TASR) - Príprava summitu EÚ - západný Balkán bola v pondelok jednou z tém zasadnutia Rady EÚ pre zahraničné veci v Luxemburgu. Šesť krajín tohto regiónu má od májového podujatia v Sofii veľké očakávania a tiež veľké ambície, pokiaľ ide o ich európsku perspektívu, uviedol pre TASR štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí SR Ivan Korčok.



Korčok upozornil, že v mene Slovenska na Rade ministrov pripomenul, že Únia si v súvislosti so západným Balkánom musí uvedomiť dve veci - potrebu reforiem v týchto krajinách a záujem iných mocností a krajín o získanie vplyvu v tomto regióne.



Podľa jeho slov sú nevyhnutné politické a ekonomické reformy zárukou stability. "Ak nebudú reformy, nebude stabilita a my namiesto toho, aby sme tú stabilitu exportovali, budeme mať v našom blízkom susedstve krajiny, ktoré nám môžu nestabilitu importovať," skonštatoval. Zároveň dodal, že EÚ nemôže zatvárať oči pred tým, že v tomto regióne sa presadzujú ďalší aktéri, ktorí majú vlastné záujmy, ako Čína, Rusko a iné krajiny.



"Musíme urobiť všetko pre to, aby krajinám západného Balkánu bolo jasné, čo je európska perspektíva, musíme pomôcť ich vládam presvedčiť vlastných občanov, že reformy nerobia len kvôli EÚ, ale kvôli sebe samým," vysvetlil Korčok. Upozornil tiež, že lídri šestice krajín západného Balkánu by mali byť aktívnejší vo vysvetľovaní toho, čo im už dnes EÚ dáva. Sú to miliardy eur v rámci predvstupovej pomoci, ktoré sú určené na rozvoj tohto regiónu.



Korčok zdôraznil, že summit v Sofii nebude o rozširovaní, ale o potvrdení toho, že Únia musí s týmito krajinami zostať v tesnom spojení, lebo je to v záujme oboch strán. Pre Úniu je to aj otázka bezpečnosti, najmä z pohľadu spoločného boja proti migrácii či organizovanému zločinu.



Summit v Sofii, plánovaný na 17. mája, môže byť ohrozený neúčasťou najvyšších predstaviteľov niektorých krajín. Z EÚ sa hovorí o Španielsku a Rumunsku, mimo Únie o bojkote Srbska, ak by kosovský prezident Hashim Thaci mal mať na summite rovnaký štatút ako ostatní premiéri a prezidenti. Päť členských krajín EÚ neuznáva štátnosť a nezávislosť Kosova.



Slovenský diplomat vyjadril nádej, že priebeh summitu nebude zatienený touto otázkou. Bulharské predsedníctvo v Rade EÚ ako organizátor podujatia podľa jeho slov už naznačilo, že nebude hľadať žiadne formáty z hľadiska zástav či štátnych symbolov, ktoré by niektorých účastníkov summitu odradili od príchodu do bulharskej metropoly.



"Máme tu veľa precedensov z ostatného obdobia. Nemusíme vymýšľať nové formáty, ale urobiť také kulisy, ktoré nikoho nevyrušia a umožnia účasť všetkým 28 lídrom EÚ a šiestim predstaviteľom krajín západného Balkánu," povedal Korčok.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)