Korčok: Vzťahy medzi NATO a Ruskom sa od decembra 2017 nezlepšili

Brusel 27. apríla (TASR) - Vzťahy medzi Severoatlantickou alianciou a Ruskou federáciou sa od decembra 2017 nezlepšili. Štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí SR Ivan Korčok to skonštatoval v rámci piatkového zasadnutia ministrov zahraničných vecí NATO v Bruseli.



Cieľom ministerských rokovaní je pripraviť podklady pre pracovné témy júlového summitu NATO, pričom jednou zo zásadných tém sú vzájomné vzťahy s Ruskom. To bol prvý bod piatkových rokovaní ministrov a ako upozornil Korčok, ministri nadviazali na decembrové debaty o Rusku, ktoré potvrdili, že vzťahy s ruskou stranou nie sú dobré.



"Situácia sa odvtedy nezlepšila, skôr naopak. Náš prístup k Rusku zostáva nezmenený. Má dve línie - posilniť obranu, kde zostávame skoncentrovaní na posilnenie našej prítomnosti v Pobaltí, a po druhé, nezatvárame dvere pred Ruskom," vysvetlil Korčok.



Slovensko posilnilo východné krídlo aliancie vyslaním svojich vojakov a techniky do práporu NATO na území Lotyšska.



S odkazom na snahu aliancie viesť dialóg s Moskvou Korčok zdôraznil, že je dobrou správou, že minulý týždeň došlo k stretnutiu medzi najvyšším veliteľom NATO pre Európu generálom Curtisom Scaparrottim a náčelníkom generálneho štábu ruských ozbrojených síl generálom Valerijom Gerasimovom. Diskutovali o vojenských cvičeniach a o tom, ako zvýšiť predvídateľnosť a transparentnosť vzájomných konaní, čo podľa slovenského diplomata potvrdzuje, že komunikácia na vojenskej úrovni je nevyhnutná.



"Ale aby sme pohli k dialógu o zásadných veciach, to by Rusko muselo zmeniť svoj prístup k Ukrajine, čo sa nedeje," skonštatoval Korčok. Zároveň dodal, ministri aj v piatok potvrdili jednotu spojencov vo vzťahu k Rusku, čo sa odzrkadlilo najmä vo výhradách ohľadom dezinformačných kampaní, "ktorých sme svedkami".



Na otázku TASR, aký dojem zanechal nový šéf americkej diplomacie Mike Pompeo, ktorý bol na svojej prvej zahraničnej ceste, Korčok pripomenul, že v momente svojho vystúpenia pre rezortnými kolegami bol v úrade iba 12 hodín a 34 minút.



"Potvrdil, že Spojené štáty zostávajú angažované, ale očakávajú väčšie zdieľanie bremena nákladov," poznamenal Korčok. V tejto súvislosti však spojenci už začali konať, viac investujú do obrany a všetkým členským krajinám sa už podarilo zastaviť pokles obranných výdavkov.



Spravodajca TASR Jaromír Novak