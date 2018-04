Korčok:Stretnutie lídrov by malo vyústiť do denuklearizácie polostrova

Štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí SR Ivan Korčok toto stretnutie opísal ako istú šancu a potvrdenie toho, že jediné, čo môže na severokórejský režim platiť, je tvrdý prístup.

Brusel 27. apríla (TASR) - Stretnutie severokórejského vodcu Kim Čong-una s juhokórejským prezidentom Mun Če-inom, ku ktorému došlo v piatok v demilitarizovanej zóne v dedine Pchanmundžom, nebolo témou oficiálnych rokovaní ministrov zahraničných vecí NATO v Bruseli, diplomati členských krajín Aliancie však ocenili tento historický moment.



Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg s odkazom na "historické stretnutie" uviedol, že Aliancia plne podporuje politické riešenie napätia na Kórejskom polostrove.



"Všimol som si, aké hlboké je toto napätie, keď som nedávno navštívil Južnú Kóreu a demilitarizovanú zónu. Vítam dnešné stretnutie medzi oboma vodcami a pokrok, ktorý dosiahli. Ako aj záväzok mierovou cestou riešiť spory, ktoré medzi nimi existujú," uviedol šéf Aliancie pred novinármi.



Štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí SR Ivan Korčok toto stretnutie opísal ako "istú šancu a potvrdenie toho, že jediné, čo môže na severokórejský režim platiť, je tvrdý prístup". Ten sa podľa jeho slov premietol do najväčších sankcií, aké kedy boli historicky uvalené na štát, ktorý porušuje medzinárodné právo.



Vyjadril nádej, že pootvorené dvere na dialóg s Pchjongjangom môžu vyústiť do plánovaného summitu s americkým prezidentom.



"To, čo chceme dosiahnuť, je, aby táto krajina prestala porušovať medzinárodné právo a predovšetkým, aby sme sa posunuli v procese denuklearizácie Kórejského polostrova. Toto je kľúčové, ale vidíme tam ešte veľa otvorených otázok," opísal situáciu Korčok.



