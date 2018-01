Kórejskú exministerka kultúry odsúdili za čierny zoznam kritikov vlády

Na dva roky väzenia nepodmienečne odsúdil v utorok 23. kanuára 2018 odvolací súd v Soule bývalú juhokórejskú ministerku kultúry Čcho Jun-sun, ktorá bola zapletené do aféry s vypracovaním čierneho zoznamu dejateľov kultúry kritizujúcich vládu. Na snímke bývalá juhokórejská ministerka kultúry Čcho Jun-sun prichádza na súd v Soule 23. januára 2018.

Na zozname sa nachádzali mená takmer 10.000 kritikov vlády. Medzi nimi boli aj laureátka prestížnej Bookerovej ceny za rok 2016, spisovateľka Han Kang, či režisér Pak Čchan-uk.

Soul 23. januára (TASR) - Na dva roky väzenia nepodmienečne odsúdil v utorok odvolací súd v Soule bývalú juhokórejskú ministerku kultúry Čcho Jun-sun, ktorá bola zapletené do aféry s vypracovaním čierneho zoznamu dejateľov kultúry kritizujúcich vládu. Informovala o tom juhokórejská televízia.



Do tejto aféry bol zapletený aj bývalý vedúci prezidentskej kancelárie Kim Ki-čchun, ktorý bol v utorok odvolacím súdom odsúdený na štyri roky väzenia.



Ako dodala agentúra DPA, na inkriminovanom zozname sa nachádzali mená takmer 10.000 kritikov vlády. Medzi nimi boli aj laureátka prestížnej Bookerovej ceny za rok 2016, spisovateľka Han Kang, či režisér Pak Čchan-uk, ktorý v roku 2004 získal Veľkú cenu na filmovom festivale v Cannes.



Aféra s čiernym zoznamom kritikov vtedajšej vlády sa dostala do popredia v čase škandálu, ktorý viedol k impeachmentu a vyšetrovaniu prezidentky Pak Kun-hje. Obaja odsúdení boli prezidentkinými blízkymi spolupracovníkmi.



Čcho bola vlani súdom nižšieho stupňa odsúdená na dva roky straty slobody podmienečne, Kim dostal tri roky väzenia nepodmienečne.