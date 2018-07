Juhokórejská exprezidentka dostala ďalších osem rokov väzenia

TASR prináša výberovú chronológiu prípadu zosadenej juhokórejskej hlavy štátu Pak Kun-hje



19. decembra 2012 - Dcéra bývalého juhokórejského vojenského diktátora Pak Kun-hje tesne porazila v prezidentských voľbách svojho súpera. Pak Kun-hje získala 51,6 percenta hlasov voličov, jej rival Mun Če-in dosiahol zisk 47,9 percenta.



25. februára 2013 - Pak Kun-hje zložila prísahu ako doposiaľ prvá prezidentka krajiny.



9. decembra 2016 - Juhokórejský parlament oficiálne súhlasil s tým, aby bola prezidentka Pak Kun-hje, ktorá podľa kritikov zneužila svoje postavenie, zbavená funkcie. Za tzv. impeachment hlasovalo 234 poslancov 300-členného Národného zhromaždenia. Odporcovia prezidentky museli pre takýto krok získať hlasy minimálne 200 zákonodarcov. Prezidentka bola rozhodnutím poslancov dočasne zbavená funkcie a jej právomoci okamžite prebral premiér Hwang Kjo-an.



10. marca 2017 - Dvaja ľudia zahynuli počas demonštrácií na podporu bývalej prezidentky Pak Kun-hje, ktorej odvolanie s konečnou platnosťou potvrdil ústavný súd. Do ulíc Soulu vyšli tisíce ľudí, ktorí sa rozhodli vyjadriť svoju nespokojnosť s verdiktom ústavného súdu, potvrdzujúcim rozhodnutie parlamentu odvolať prezidentku podozrivú z korupcie a klientelizmu. Demonštranti skandovali rozličné heslá, útočili na policajtov žrďami zo zástav a pokúšali sa vyliezť na pristavené autobusy.



12. marca 2017 - Bývalá prezidentka Pak Kun-hje poprela akékoľvek pochybenie pri výkone svojej funkcie.



27. marca 2017 - Juhokórejská prokuratúra rozhodla o tom, že požiada o vydanie zatykača na zosadenú prezidentku Pak Kun-hje, ktorú predošlý týždeň približne 14 hodín vypočúvala.



30. marca 2017 - Súd vydal zatykač na exprezidentku Pak Kun-hje.



31. marca 2017 - Zosadenú prezidentku Pak Kun-hje zatkli a previezli do väzobného zariadenia nachádzajúceho sa južne od metropoly Soul.



17. apríla 2017 - Juhokórejská prokuratúra obžalovala zosadenú prezidentku Pak Kun-hje a jej prípad predložila súdu.



máj 2017 - Začal sa súdny proces s bývalou prezidentkou Pak Kun-hje, ktorá čelila 18 bodom obžaloby vrátane korupcie, vydierania, zneužívania funkcie či vyzradenia štátnych tajomstiev.



6. apríla 2018 - Juhokórejský súd uznal zosadenú prezidentku Pak Kun-hje za vinnú zo zneužitia moci a ďalších korupčných trestných činov, za ktoré jej vymeral 24 rokov väzenia. Obžalovaná svoju neúčasť na pojednávaní ospravedlnila údajnou chorobou.

Soul 20. júla (TASR) - Zosadenú juhokórejskú prezidentku Pak Kun-hje odsúdili v piatok na dodatočných osem rokov odňatia slobody za korupciu a zneužitie moci. Informovala o tom agentúra AP s odvolaním sa na rozhodnutie tamojšieho súdu.Exprezidentka Pak Kun-hje si už teraz v súvislosti so zmieneným veľkým korupčným škandálom, v dôsledku ktorého prišla o funkciu, odpykáva 24-ročný trest odňatia slobody. Za mrežami by tak mala celkovo stráviť nasledujúcich viac než 30 rokov.Ústredný okresný súd v Soule ju uznal za vinnú z toho, že počas svojho pôsobenia v prezidentskej funkcii nezákonne prijala od vedúcich predstaviteľov národnej tajnej služby tri miliardy juhokórejských wonov (v prepočte zhruba 2,27 milióna eur). Za tento čin jej uložil trest odňatia slobody na šesť rokov.Pak Kun-hje odsúdili taktiež v samostatnom procese na dva roky odňatia slobody za porušenie volebných zákonov. Bývalá hlava štátu podľa verdiktu zasahovala do výberu svojej strany pred parlamentnými voľbami v roku 2016.Pak Kun-hje sa na piatkovom čítaní verdiktu nezúčastnila.Proces s bývalou prezidentkou, ktorá čelila 18 bodom obžaloby vrátane korupcie, vydierania, zneužívania funkcie či vyzradenia štátnych tajomstiev, sa začal vlani v máji a skončil sa v apríli tohto roka. Pak Kun-hje bola od marca 2017 vo väzbe v detenčnom zariadení neďalekou Soulu.Podľa obžaloby sa Pak Kun-hje tajne dohodla so svojou priateľkou Čche Son-si, aby zobrala od najväčších firiem v krajine desiatky miliónov dolárov ako úplatky a peniaze získané vydieraním.Škandál viedol k zatknutiu desiatok ľudí vrátane bývalých členov vlády a dediča a zástupcu riaditeľa spoločnosti Samsung I Če-jonga, ktorý čelil obvineniam z úplatkárstva.Pôsobenie Pak Kun-hje vo funkcii juhokórejskej prezidentky sa skončilo 10. marca 2017, keď jej zosadenie potvrdil ústavný súd. Bola prvou ženou na poste prezidenta Južnej Kórey a súčasne prvou zosadenou hlavou tohto štátu.