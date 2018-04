Viac než 80 % zahraničných turistov Soulu uprednostňuje nakupovanie

V prieskume vykonanom pre soulskú radnicu vyjadrilo 85,2 percenta opýtaných túžbu navštíviť nákupnú štvrť Mjongdong v centre mesta.

Soul 12. apríla (TASR) - Viac než 80 percent zahraničných návštevníkov Soulu v tomto juhokórejskom meste nakupuje a zhruba 60 percent si vychutnáva kórejské jedlá. Vyplýva to z prieskumu, o ktorého záveroch vo štvrtok informovala juhokórejská agentúra Jonhap.



V prieskume vykonanom pre soulskú radnicu vyjadrilo 85,2 percenta opýtaných túžbu navštíviť nákupnú štvrť Mjongdong v centre mesta.



Ďalších 57 percent by chcelo navštíviť televíznu a vyhliadkovú vežu N Soul tawo na hore Namsan a 55 percent by si prialo prehliadku štyroch palácov z kórejskej kráľovskej a neskôr cisárskej dynastie Čoson z obdobia rokov 1392-1910. Na ďalších miestach rebríčka sa umiestnili rôzne nákupné strediská, trhoviská a obchodné domy v juhokórejskej metropole.



Inštitút Nielson Korea tento prieskum uskutočnil v januári a vo februári na vzorke 6000 zahraničných turistov.



Vlani si návštevníci na prehliadku tejto ázijskej metropoly vyhradzovali v priemere päť dní. Druhýkrát sa do Soulu v roku 2017 vrátilo 44,3 percenta turistov.



Viac než 52 percent návštevníkov Soulu uprednostňuje nakupovanie v bezcolných (duty free) obchodoch, 48,2 percenta na tradičných trhoviskách a 44 percent v obchodných domoch.



Čoraz viac turistov si želá návštevu tradičných trhov či výnimočných miest, alebo by chceli vidieť život bežných obyvateľov.