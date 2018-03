Princ Salmán:Saudská Arábia vyvinie jadrovú bombu, ak ju bude mať Irán

Vplyvnému korunnému princovi pripisujú zásluhy za celý rad reforiem, ktoré v poslednom čase prijala Saudská Arábia s cieľom zlepšiť obraz kráľovstva v zahraničí.

Rijád/New York 15. marca (TASR) - Saudská Arábia vyvinie vlastné jadrové zbrane v prípade, ak ich získa aj Irán. V rozhovore pre americkú televíziu CBS to uviedol saudskoarabský korunný princ Muhammad bin Salmán.



"Saudská Arábia nechce získať jadrovú bombu, no ak Irán jadrovú bombu vyvinie, my ho bezpochyby budeme čo najskôr nasledovať," povedal 32-ročný princ. Televízia CBS zverejnila vo štvrtok úryvky z interview, ktoré odvysiela v nedeľu.



Muhammad bin Salmán v rozhovore vysvetľoval aj to, prečo iránskeho najvyššieho vodcu ajatolláha Alího Chameneího označil za "nového Hitlera" Blízkeho východu. Saudská Arábia a Irán sú dlhodobo hlavnými súpermi v boji o vplyv v regióne.



"Pretože sa chce rozpínať. Chce vytvoriť vlastný projekt na Blízkom východe - veľmi podobne, ako sa vo svojom čase chcel rozpínať Hitler. Mnohé krajiny vo svete a v Európe si neuvedomili, aký nebezpečný je Hitler, pokým sa nestalo to, čo sa stalo. Nechcem, aby k rovnakým udalostiam došlo na Blízkom východe," vyhlásil Muhammad.



Vplyvnému korunnému princovi pripisujú zásluhy za celý rad reforiem, ktoré v poslednom čase prijala Saudská Arábia s cieľom zlepšiť obraz kráľovstva v zahraničí, prilákať zahraničných investorov či posilniť práva žien. Muhammad bin Salmán však čelí kritike pre rozhodnutie intervenovať v Jemene, nastoliť de facto blokádu Kataru a tvrdo postupovať proti oponentom svojej politiky.