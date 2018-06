Kosačev: Do Ruska príde delegácia republikánskych senátorov z USA

Predseda zahraničného výboru hornej komory ruského parlamentu Konstantin Kosačev uviedol, že senátori požiadali o možnosť uskutočniť svoju návštevu začiatkom júla.

Moskva 18. júna (TASR) - Začiatkom júla pricestuje do Ruska na návštevu skupina amerických republikánskych senátorov. Podľa agentúry Interfax o tom v pondelok informoval predseda zahraničného výboru hornej komory ruského parlamentu Konstantin Kosačev.



Denník The Washington Post napísal, že americký veľvyslanec v Rusku Jon Huntsman pripravuje návštevu senátorov za Republikánsku stranu. Podľa denníka by táto návšteva mohla ukončiť dlhú prestávku v tradícii oficiálnych návštev delegácií amerického Kongresu v Moskve, ktorú spôsobilo údajné zasahovanie Ruska do amerických prezidentských volieb.



Kosačev uviedol v nedeľu v rozhovore pre Interfax, že je pripravený podporiť kontakty ruských a amerických zákonodarcov. Dodal súčasne, že americký veľvyslanec v Moskve sa naňho zatiaľ neobrátil so žiadosťou o pomoc pri organizovaní návštevy senátorov.