Kosovo deportovalo srbského predstaviteľa Marka Djuriča

Priština/Belehrad 26. marca (TASR) - Kosovské úrady deportovali z krajiny riaditeľa srbského vládneho úradu pre Kosovo Marka Djuriča, ktorého tam v pondelok zadržali za ilegálny vstup do krajiny.



Djuriča zadržala špeciálna jednotka v Kosovskej Mitrovici, ktorá je rozdelená na srbskú a albánsku časť, a previezla ho do kosovskej metropoly Priština.



Podľa srbskej agentúry Tanjug Djuriča predviedli pred sudcu, ktorý rozhodol o jeho vyhostení. Následne ho odovzdali srbskej polícii na hraničnom priechode Merdare.



Zadržanie vyvolalo v Kosovskej Mitrovici protesty tamojších Srbov, proti ktorým polícia zasiahla s použitím slzotvorného plynu a omračujúcich granátov. Ako informoval spravodajský portál B92, niekoľko Srbov utrpelo zranenia vrátane kameramana srbskej televízie.



Podľa agentúry AP kosovský prezident Hashim Thaci vyzval na zachovanie pokoja. "Tento prípad by nemal porušovať komunikáciu medzi Kosovom a Srbskom, snahy o normalizáciu, dobré susedské vzťahy a zmierenie medzi Kosovom a Srbskom," povedal Thaci.



Srbský prezident Aleksandar Vučič v tejto súvislosti zvolal na pondelok mimoriadnu schôdzku bezpečnostnej rady krajiny a telefonoval s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.



Kosovská polícia predtým uviedla, že vyslala posily na sever krajiny, aby zabránila návšteve štyrom srbským predstaviteľom. Podľa agentúry Tanjug úrady zakázali vstup do krajiny Djuričovi, ministrovi obrany, ministrovi kultúry a poradcovi prezidenta Vučiča. Dvaja z nich však pricestovali do srbskej časti rozdelenej Kosovskej Mitrovice.