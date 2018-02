Kosovo oslavuje 10. výročie nezávislosti, uznal ho Barbados

V predvečer osláv uznal nezávislosť Kosova ako 116. v poradí ostrovný štát Barbados. Kosovský prezident Hashim Thaci to označil za najkrajší darček.

Priština/Belehrad 17. februára (TASR) - Sériou podujatí si Kosovo, najmladší štát v Európe, pripomína cez víkend desiate výročie svojej nezávislosti. Slávnostné zasadnutie parlamentu a pochod príslušníkov bezpečnostných síl sú však na programe až nedeľu v hlavnom meste Priština, ktoré je vyzdobené štátnymi vlajkami a nápismi "10", uviedla agentúra APA.



Už v sobotu večer však vystúpi na Skanderbegovom námestí v centre Prištiny britská popová speváčka albánskeho pôvodu Rita Ora. Jedna z najznámejších pamiatok Prištiny, monument "Newborn" (Novorodenec), skladajúci sa zo siedmich kovových písmen a odhalený 17. februára 2008, bol v sobotu upravený do podoby "New10orn".



V predvečer osláv uznal nezávislosť Kosova ako 116. v poradí ostrovný štát Barbados. Kosovský prezident Hashim Thaci to označil za "najkrajší darček". Srbsko, ktoré stále odmieta uznať nezávislosť svojej bývalej provincie, na to reagovalo zaslaním protestnej nóty Barbadosu.



Kosovo ako nezávislý štát k 16. februáru 2018 uznalo 116 zo 193 členských štátov OSN. Slovensko naďalej neuznáva jednostranne vyhlásenú nezávislosť Kosova, podobne ani Cyprus, Grécko, Rumunsko či Španielsko.



Srbský minister zahraničných vecí Ivica Dačić však v sobotu na tlačovej konferencii v Belehrade spochybnil uznanie Kosova zo strany afrického štátu Burundi. Tvrdí, že počas svojej nedávnej návštevy tejto krajiny dostal písomné potvrdenie, že uznanie bolo stiahnuté. Podľa kosovského ministerstva zahraničných vecí Burundi uznalo samostatné Kosovo 16. októbra 2012.



Najväčším kosovským politickým stranám sa v piatok podarilo dosiahnuť kompromis vo veci ratifikácie dohody o hraniciach s Čiernou Horou uzatvorenej v auguste 2015, čo je podmienkou liberalizácie vízového režimu zo strany Európskej únie. Občania Kosova sú v súčasnosti jedinými na západnom Balkáne, ktorí pri cestách do krajín EÚ naďalej potrebujú víza.