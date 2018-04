Kosovský premiér Haradinaj nevylúčil predčasné voľby

Po zasadaní vládneho kabinetu v Prištine Haradinaj pre televíziu RTK vyhlásil, že jeho Aliancia pre budúcnosť Kosova by podporila predčasné voľby, ak by s tým súhlasili aj ďalšie koaličné subjekty.

Priština 4. apríla (TASR) - Kosovský premiér Ramush Haradinaj nevylúčil v stredu možnosť predčasných volieb v tejto niekdajšej juhosrbskej provincii, ktorá v roku 2008 vyhlásila jednostranne nezávislosť.



Po zasadaní vládneho kabinetu v Prištine Haradinaj pre televíziu RTK vyhlásil, že jeho Aliancia pre budúcnosť Kosova (AAK) by podporila predčasné voľby, ak by s tým súhlasili aj ďalšie koaličné subjekty.



Opozičná Demokratická liga Kosova volala po vypísaní predčasných volieb už v uplynulom týždni.



Kosovská vláda nemá v parlamente väčšinu po tom, čo nominanti zastupujúci v parlamente srbské etnikum odmietli kabinet ďalej podporovať v reakcii na zadržanie a následnú deportáciu riaditeľa srbského vládneho úradu pre Kosovo Marka Djuriča z Kosova do Srbska.



Navyše Kosovom naďalej otriasa škandál okolo deportácie šiestich tureckých občanov z Kosova do krajiny polmesiaca, ktorá sa uskutočnila bez vedomia premiéra Haradinaja. Ten v reakcii odvolal z funkcie ministra vnútra Flamura Sefaja i šéfa tajnej služby Dritona Gashiho.



V kosovských médiách neutíchajú špekulácie, že predmetná policajná operácia bez vedomia premiéra sa uskutočnila so súhlasom prezidenta Hashima Thaciho.



Predseda kosovskej vlády, ktorý sa o nej dozvedel iba dodatočne, ubezpečil verejnosť, že neumožní zasahovanie Turecka do vnútorných záležitostí Kosova. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan Haradinaja v reakcii obvinil z poskytovania ochrany "teroristom".



Prípadom sa aktuálne zaoberá kosovský hlavný žalobca Aleksander Lumezi, ktorý podľa vlastných slov pre internetové vydanie denníka Gazeta Express mieni nekompromisne postupovať voči všetkým osobám podieľajúcim sa na "únose" a zadržaní šiestich tureckých občanov.