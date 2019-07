Haradinaj sa po niekoľkých dňoch opäť ujal vedenia vlády Kosova

Kosovský prezident Hashim Thaci chce vzniknutú situáciu riešiť prostredníctvom konzultácií s parlamentnými stranami, ktoré by sa mali uskutočniť na budúci týždeň.

Priština 26. júla (TASR) - Plnenia povinností kosovského premiéra sa po niekoľkých dňoch opäť ujal Ramush Haradinaj. Svojej funkcie sa oficiálne vzdal len začiatkom tohto týždňa, aby mohol vypovedať pred haagskym súdom pre vojnové zločiny spáchané v Kosove. Informovala o tom v piatok agentúra APA.



Haradinaj po návrate z Haagu na Facebooku oznámil, že sa znovu ujíma plnenia svojich premiérskych povinností. Zdôvodnil to tým, že Kosovo nemôže zostať v mocenskom vákuu. Zároveň zvolal na piatkové popoludnie schôdzu svojho kabinetu.



Podľa názoru viacerých expertov Haradinaj už nemôže vykonávať funkciu premiéra po tom, ako z nej odstúpil. On sám však nespokojencom odkázal, aby sa vo veci obrátili na kosovský ústavný súd. Zároveň prisľúbil, že bude prípadný verdikt tohto súdu rešpektovať.



Kosovský prezident Hashim Thaci chce vzniknutú situáciu riešiť prostredníctvom konzultácií s parlamentnými stranami, ktoré by sa mali uskutočniť na budúci týždeň. Má pritom dve možnosti: buď vymenuje iného premiéra, alebo vypíše nové voľby, ktoré by sa mohli uskutočniť 8. septembra.



Haradinaj, bývalý veliteľ Kosovskej oslobodzovacej armády (UČK), oznámil svoju demisiu 19. júla a následne sa začiatkom tohto týždňa aj oficiálne vzdal svojej funkcie. Tento svoj krok vysvetlil tým, že chce do Haagu ísť len ako radový občan, nie ako predseda kosovskej vlády.



V stredu skutočne na základe predvolania predstúpil pred haagsky osobitný súd pre Kosovo (KSC), aby si — ako uviedol — splnil svoju povinnosť. Na otázky prokurátorov však odmietol odpovedať, čo mu poradili jeho právnici.



Sám pritom zdôrazňuje, že bol predvolaný len ako podozrivý, nie ako obvinený a že vznesenie obvinení ani neočakáva. Z čoho konkrétne ho podozrievajú, nie je známe. Prokurátori mu podľa jeho slov dávali len všeobecné otázky týkajúce sa UČK.



KSC bol vytvorený v roku 2015 s cieľom stíhať bojovníkov UČK podozrivých z vojnových zločinov spáchaných počas vojny v Kosove v rokoch 1998-99. Tento dočasný tribunál, s ktorého vznikom Priština súhlasila po tlaku USA a EÚ, je súčasťou kosovského justičného systému, sídli však v holandskom Haagu a má zahraničný personál.