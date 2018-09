V Prištine demonštrovali proti Thacimu tisícky Albáncov

Demonštranti s albánskymi, nemeckými a americkými vlajkami zdôrazňovali predovšetkým, že nesmie dôjsť k výmene územia medzi Kosovom a Srbskom.

Priština 29. septembra (TASR) - Tisícky Albáncov vyšli v sobotu do ulíc Prištiny, aby požadovali stiahnutie kosovského prezidenta Hashima Thaciho z rokovaní so Srbskom.



Demonštranti s albánskymi, nemeckými a americkými vlajkami zdôrazňovali predovšetkým, že nesmie dôjsť k výmene územia medzi Kosovom a Srbskom, ako to v nedávnej minulosti naznačili prezidenti Hashim Thaci a Aleksandar Vučič. Informácie priniesla tlačová agentúra DPA.



Najvyšší kosovský predstaviteľ už po návrate z Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov v New Yorku pre miestne médiá pripustil svoje stiahnutie z kosovsko-srbského dialógu.



Hashim Thaci v sobotu navštívil na severe Kosova, v oblasti obývanej príslušníkmi srbskej menšiny, hrádzu na jazere Gazivode. Jeho návštevu zabezpečovali príslušníci policajného útvaru osobitého určenia. Po asi 15-minútovom pobyte sa Thaci vrátil do oblasti Koova obývanej výlučne Albáncami.