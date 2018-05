V Prištine padli rozsudky za nelegálne transplantácie

Polícia vykonala prvú raziu na klinike Medicus ešte v roku 2008 po tom, čo na letisku v Prištine našli vo vážnom stave jedného Turka, ktorému predtým odobrali obličku.

Priština 25. mája (TASR) - Majiteľa kosovskej kliniky Medicus a jej hlavného anestéziológa odsúdili vo štvrtok za obchodovanie s ľuďmi a organizovaný zločin. Podľa súdu v Prištine nelegálne vykonávali nelegálne orgánov s cieľom predávať ich pacientom, informuje server Balkaninsight.



Lufti Dervishi dostal sedem rokov a šesť mesiacov, kým anestéziológ Sokol Hajdini jeden rok väzenia. Dervishi okrem toho dostal dvojročný zákaz vykonávať urologickú prax.



Klinika Medicus podľa súdu privážala darcov obličiek do Kosova, nelegálne im odoberala orgány a predávala ich bohatým pacientom. Operácie vykonané v roku 2008 priniesli tejto prištinskej klinike zisk zhruba vo výške 679.000 eur.



"Bolo dokázané... že Dervishi ako chirurg, majiteľ a riaditeľ kliniky Medicus bol zároveň aj členom medzinárodnej zločineckej organizácie, ktorá od 2. januára do novembra 2008 fungovala ako štruktúrovaná skupina," uviedla predsedajúca sudkyňa Franceska Fischerová.



Podľa nej je tiež dokázané, že Dervishi robil nábor pacientov a podieľal sa na niekoľkých transplantáciách, aj keď si bol vedomý, že jeho klinika na to nemá požadovanú licenciu.



Anestéziológ Hajdini sa podľa súdu "podieľal na siedmich transplantáciách na klinike Medicus s vedomím, že odoberanie orgánov s cieľom transplantácie nie je v Kosove legálne". Zločiny boli vykonávané spoločne "s ostatnými známymi i neznámymi osobami z Kosova, Turecka, Izraela a Ukrajiny".



Dervishiho syn Arban je obvinený z rovnakých zločinov a v súčasnosti je na neho vydaný zatykač, píše Balkaninsight.



Lufti Dervishi a Sokol Hajdini boli pôvodne odsúdení v roku 2013. Kosovský odvolací súd potvrdil ich odsúdenie v marci 2016 a Dervishiho poslal do väzenia na sedem, kým Hajdiniho na päť rokov. Najvyšší súd však rozsudky zrušil pre procesné chyby a opätovný proces sa začal v júli 2017.



Polícia vykonala prvú raziu na klinike Medicus ešte v roku 2008 po tom, čo na letisku v Prištine našli vo vážnom stave jedného Turka, ktorému predtým odobrali obličku.



Na kliniku údajne prichádzali darcovia z Turecka, Ruska, Moldavska a Kazachstanu, keď boli predtým uistení, že za svoje obličky dostanú do 15.000 eur.



Ďalším podozrivým v prípade je izraelský občan Moše Harel, ktorého zadržali v januári tohto roka na Cypre, a turecký lekár Yusuf Sönmez, ktorý zostáva na úteku.



Vyšetrovatelia zatvorili kliniku Medicus ešte v roku 2008 a následne bola predaná.