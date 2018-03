Kosovská opozícia chce anulovať dohodu o hraniciach s Čiernou horou

Demarkačnú dohodu ratifikoval minulý týždeň parlament v Prištine aj napriek dlhodobému odporu a obštrukciám opozície.

Priština 29. marca (TASR) - Kosovská opozícia sa obrátila vo štvrtok na ústavný súd so žiadosťou o anulovanie nedávno schválenej dohody o vytýčení hraníc so susednou Čiernou Horou. Informovala o tom vo štvrtok agentúra AP.



Demarkačnú dohodu ratifikoval minulý týždeň parlament v Prištine aj napriek dlhodobému odporu a obštrukciám opozície. Jej predstavitelia z tohto dôvodu opakovane narušovali schôdze parlamentu a v rokovacej sále vypúšťali slzotvorný plyn.



So žiadosťou o anulovanie dohody sa na súd obrátil predstaviteľ nacionalistickej opozičnej strany Sebaurčenie (Vetëvendosje) Glauk Konjufca. Poslanci podľa neho schválením dohody porušili kosovskú ústavu, keďže sa vzdali časti územia krajiny.



Predstavitelia opozície tvrdia, že Čierna Hora na základe dohody dostane vyše 8200 hektárov pôdy, ktoré v súčasnosti vlastnia občania Kosova. Domáci zástancovia dohody, vrátane predchádzajúcej vlády, a medzinárodní experti to popierajú.



Dohoda o stanovení priebehu hranice, podpísaná v roku 2015, je pre občanov Kosova hlavnou podmienkou liberalizácie vízového režimu zo strany Európskej únie. Bez tejto dohody by občania Kosova nemohli voľne cestovať v bezvízovej schengenskej zóne EÚ.