V Kosove vypísali odmenu 10.000 eur usilujúc sa o objasnenie atentátu

Srbský prezident hovorí o teroristickom čine

Na snímke srbský prezident Aleksandar Vučič Foto: TASR/AP

Priština 16. januára (TASR) - Kosovská polícia vypísala odmenu 10.000 eur za informácie, ktoré povedú k vypátraniu páchateľov utorkovej vraždy významného kosovskosrbského politika Olivera Ivanoviča. Informáciu prinieslo internetové vydanie denníka Koha Ditore.Na Ivanoviča, považovaného za umierneného politika, spáchali v utorok ráno atentát pred sídlom jeho strany Občianska iniciatíva v Kosovskej Mitrovici. Šesťdesiatštyriročný politik zomrel na následky ťažkých zranení počas prevozu do nemocnice.Európska únia uviedla, žea očakáva, že úrady sa budú zo všetkých síl snažiť nájsť páchateľov a priviesť ich pred spravodlivosť. Hovorkyňa EÚ Maja Kocijančičová uviedla, že Únia vyzýva všetky strany naKosovský prezident Hashim Thaci, ako aj kosovská vláda takisto ostro odsúdili Ivanovičovu vraždu. Hlava štátu vyzvala kompetentných, aby čo najskôr objasnili okolnosti činu tak, aby páchatelia skončili v súdnej sieni. Súčasne apeloval na občanov zo severu Kosova, aby spolupracovali s policajnými zložkami.Kosovský premiér Ramush Haradinaj považuje zastrelenie Ivanoviča zauviedol s tým, že kosovské úrady spravia maximum pre objasnenie tejto vraždy.Predseda kosovskej vlády zvolal na utorok večer mimoriadne zasadanie rady pre národnú bezpečnosť, na ktorom sa bude hovoriť tak o Ivanovičovej vražde, ako aj o všeobecnej bezpečnostnej situácii v Kosove.Srbská delegácia sa v reakcii na atentát rozhodla predčasne opustiť Brusel, kde sa práve v utorok obnovili po dlhej prestávke srbsko-kosovské rokovania pod záštitou Európskej únie.Srbský prezident Aleksandar Vučič označil utorňajšiu vraždu kosovskosrbského politika Olivera Ivanoviča za teroristický čin, informoval spravodajský portál B92.Vučič po zasadaní Rady pre národnú bezpečnosť novinárom povedal, že sa rozhodol poslať list misiám EÚ a OSN v Kosove (EULEX, UNMIK) so žiadosťou, aby sa srbské orgány mohli zúčastniť na vyšetrovaní prípadu na území Kosova.uviedol srbský prezident.opísal Vučič Ivanoviča.vyhlásil Vučič.Poznamenal, že Kosovo ovládajú Albánci a cudzinci a mali by povedať, kto je vrahom.dodal srbský prezident.