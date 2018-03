Kosovská polícia zadržala srbského politika Marka Djuriča

Kosovské úrady varovali, že srbských predstaviteľov zadržia, ak porušia zákaz vstupu do krajiny. Srbi ale avizovali, že návštevu uskutočnia aj napriek zákazu.

Belehrad 26. marca (TASR) - Kosovská polícia zadržala v pondelok na severe krajiny riaditeľa srbského vládneho úradu pre Kosovo Marka Djuriča, ktorý tam pricestoval napriek zákazu zo strany miestnych úradov. Jeho zadržanie vyvolalo protesty tamojších Srbov, proti ktorým polícia zasiahla s použitím slzotvorného plynu a omračujúcich granátov. Informovala o tom agentúra AP s odvolaním sa na srbskú štátnu televíziu.



Srbský prezident Aleksandar Vučič v tejto súvislosti zvolal na pondelok mimoriadnu schôdzku bezpečnostnej rady krajiny.



Kosovská polícia uviedla, že vyslala posily na sever krajiny, aby zabránila návšteve štyrom srbským predstaviteľom. Podľa srbskej agentúry Tanjug išlo o Djuriča, ministra obrany, ministra kultúry a poradcu prezidenta.



Dvaja z nich však pricestovali do srbskej časti rozdelenej Kosovskej Mitrovice, uviedla AP. Djuriča v tomto meste polícia zadržala, poznamenala agentúra DPA. Podľa nej Djurič pricestoval do Kosova, v ktorom väčšinu tvoria etnickí Albánci, aby sa zúčastnil diskusie za okrúhlym stolom o situácii medzi Belehradom a Prištinou.



Kosovské úrady varovali, že srbských predstaviteľov zadržia, ak porušia zákaz vstupu do krajiny. Srbi ale avizovali, že návštevu uskutočnia aj napriek zákazu.



Kosovo vyhlásilo v roku 2008 jednostranne nezávislosť, ktorú však Srbsko odvtedy neuznáva podobne ako niektoré ďalšie krajiny vrátane Slovenska.