Kosovskí Srbi zablokovali cesty do Prištiny

Belehrad 27. marca (TASR) - Kosovskí Srbi zablokovali v utorok cesty na severe Kosova a ich predstavitelia odišli z vlády v reakcii na zadržanie a pondelňajšiu deportáciu riaditeľa srbského vládneho úradu pre Kosovo Marka Djuriča. Informovala o tom agentúra AP.



Politici zastupujúci v kosovskom parlamente srbskú menšiu sa v utorok v Belehrade stretli so srbským prezidentom Aleksandarom Vučičom a povedali mu, že už viac nebudú podporovať kosovskú koaličnú vládu.



Ak srbskí poslanci naozaj uskutočnia svoju hrozbu, vláda kosovského premiéra Ramusha Haradinaja príde o parlamentnú väčšinu. Nie je pritom jasné, či by si dokázala nájsť nových koaličných partnerov, alebo či by museli byť v Kosove vyhlásené predčasné voľby, píše agentúra DPA.



Predstavitelia srbskej menšiny v utorok zároveň kamiónmi zablokovali hlavné cesty spájajúce sever Kosova s metropolou Priština.



K takémuto vývoju udalostí došlo deň po tom, ako Djuriča za ilegálny vstup do krajiny nakrátko zadržala špeciálna jednotka v Kosovskej Mitrovici, ktorá je rozdelená na srbskú a albánsku časť, a previezla ho do kosovskej metropoly Priština. Djuriča predviedli pred sudcu, ktorý rozhodol o jeho vyhostení. Následne ho odovzdali srbskej polícii na hraničnom priechode Merdare.



Zadržanie vyvolalo v Kosovskej Mitrovici protesty tamojších Srbov, proti ktorým polícia zasiahla s použitím slzotvorného plynu a omračujúcich granátov.



Podľa agentúry DPA Djurič pricestoval do Kosova, v ktorom väčšinu tvoria etnickí Albánci, aby sa zúčastnil diskusie za okrúhlym stolom o situácii medzi Belehradom a Prištinou. Kosovské úrady už predtým varovali, že srbských predstaviteľov zadržia, ak porušia zákaz vstupu do krajiny. Srbi však avizovali, že návštevu uskutočnia aj napriek zákazu.



Incident ešte zvýšil napätie medzi Srbskom a jeho bývalou provinciou. Kosovo vyhlásilo jednostranne nezávislosť v roku 2008, podobne ako niektoré ďalšie krajiny vrátane Slovenska ju však neuznáva Belehrad, ktorý Kosovo stále pokladá za svoju provinciu.