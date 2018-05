Kosovskú fotografku zadržali: Chcela vystavovať fotky UÇK

Fotografie mali smerovať na výstavu zameranú na podporu zlepšenia kosovsko-srbských vzťahov.

Belehrad/Priština 31. mája (TASR) - Kosovskej fotografke Elize Hoxhovej zabránili v stredu vstúpiť do Srbska so symbolmi bývalej Kosovskej oslobodzovacej armády (UÇK) - fotografie mali smerovať na výstavu zameranú na podporu zlepšenia kosovsko-srbských vzťahov. Informuje o tom spravodajský server Balkaninsight.com.



Hoxhovej zakázali na územie Srbska preniesť niekoľko fotografií a katalóg určený na výstavu s vlajkami Kosova a Albánska, ako aj symbolmi UÇK.



Fotografka bola v skupine ďalších umelcov z Kosova, ktorých cestou na tohtoročný festival "Miredita, Dobar dan", čo sa v stredu večer začal v Belehrade, zadržali na dve hodiny na hraniciach so Srbskom. Festival je zameraný na kultúrnu výmenu medzi umelcami Kosova a Srbska. Skupinu umelcov z Prištiny po kontrole pustili ďalej - avšak bez kontroverzných fotografií.



Ako uviedol Kushtrim Koliqi - riaditeľ jednej z neziskových skupín organizujúcich festival -, incident na hraniciach je dôkazom, že prebiehajúci dialóg medzi Kosovom a Srbskom sprostredkovaný Európskou úniou je fiaskom.



Hoxhová je v Kosove známou umelkyňou, ktorá v 90. rokoch pracovala pre kosovské noviny ako fotoreportérka. Po incidente novinárom povedala, že "tieto fotky nie sú vymyslené, ale sú realitou, ktorej by sme 20 rokov po (vojne) mali čeliť".



Rozhodnutie srbských úradov zadržať fotografie kritizovali aj kosovskí politickí predstavitelia, píše Balkaninsight.



Srbské ministerstvo vnútra podľa servera Novosti.rs uviedlo, že "tzv. Kosovská oslobodzovacia armáda je teroristická organizácia, jej symboly sú v Srbsku zakázané a ich podpora nie je možná ani pod rúškom umenia".