Kosovský minister chce teroristov po návrate do vlasti deradikalizovať

Priština 24. mája (TASR) - Kosovský minister vnútra Bejtush Gashi ohlásil podľa televízie RTK zriadenie špeciálneho útvaru rezortu, ktorý by sa mal venovať deradikalizácii občanov, ktorí bojovali v Iraku a v Sýrii po boku teroristickej organizácie Islamský štát (IS) a vrátili sa, alebo sa chcú vrátiť do vlasti.



Podľa ministrových slov ide pritom o integráciu osôb z vojnovým konfliktom zmietaných oblastí do kosovskej spoločnosti. Tamojšie úrady rátajú v projekte aj s pomocou iných štátov, povedal Gashi, ktorý však nedokázal zodpovedať na otázku, koľko navrátilcov z krízovej oblasti očakáva.



Kosovo iba nedávno začalo s realizáciou programu deradikalizácie v radoch uväznených. Príslušné kurzy náboženstva dostávajú za väzenskými mrežami podľa rezortu spravodlivosti aj 20 imámovia.



Podľa skorších informácií kosovských oficiálnych miest sa k teroristickým organizáciám v Iraku a v Sýrii pripojilo v uplynulých rokov viac ako 300 Kosovčanov.