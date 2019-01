Kosovský premiér navrhol konferenciu o normalizácii vzťahov so Srbskom

Ramush Haradinaj uviedol, že Kosovo následne zruší 100-percentnú daň uvalenú na srbské a bosnianske výrobky minulý rok.

Priština 28. januára (TASR) - Kosovský premiér Ramush Haradinaj navrhol konanie medzinárodnej konferencie za účelom finalizácie konečnej dohody o normalizácii vzťahov medzi Kosovom a Srbskom.



Haradinaj v pondelok podľa tlačovej agentúry AP zverejnil list, ktorý zaslal Spojeným štátom, Francúzsku, Nemecku, Taliansku a Británii. Premiér v ňom navrhuje medzinárodnú konferenciu o riešení vzťahov so Srbskom.



Ramush Haradinaj uviedol, že Kosovo následne zruší 100-percentnú daň uvalenú na srbské a bosnianske výrobky minulý rok. Podľa neho dané opatrenie zostane v platnosti, pokiaľ Belehrad neuzná suverenitu Kosova a prestane mu brániť vo vstupe do medzinárodných organizácií. Bosna tiež neuznáva Kosovo.



Predseda kosovskej vlády dodal, že Spojené štáty a Európska únia by mali byť garantmi výsledkov navrhovanej konferencie a ich implementácie.



Šéfka diplomacie Európskej únie Federica Mogheriniová sa v prvej polovici mesiaca stretla s nedávno vymenovanými kosovskými vyjednávačmi pre dialóg Prištiny s Belehradom a vyzvala ich, aby zrušili colné tarify.



Člen kosovskej delegácie Shpend Ahmeti po stretnutí s Mogheriniovou novinárom povedal, že "tarify sú jediným dostupným prostriedkom zahraničnej politiky Kosova, pomocou ktorého môže Priština vyvíjať nátlak na Srbsko".



Vzťahy medzi Prištinou a Belehradom sa vyhrotili po tom, ako Kosovo v roku 2008 jednostranne vyhlásilo nezávislosť od Srbska. Odvtedy uznalo kosovskú nezávislosť viac než 100 členských štátov OSN vrátane USA.



Kosovo aj Srbsko dostali od EÚ odporúčania, aby vyriešili svoje spory v záujme priblíženia sa k svojmu potenciálnemu členstvu v Únii.