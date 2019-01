Kosovský prezident odkázal Trumpovi, že sa chce dohodnúť so Srbskom

List s dátumom 8. januára bol odpoveďou na Trumpovu výzvu z vlaňajšieho decembra, aby Kosovo so Srbskom uzavreli dohodu a ukončili vzájomný spor.

Priština 30. januára (TASR) - Kosovský prezident Hashim Thaci oznámil šéfovi Bieleho domu Donaldovi Trumpovi, že je "pripravený a ochotný robiť ústupky" s cieľom ukončiť roky trvajúce spory so Srbskom. Informovala o tom agentúra AFP odvolávajúc sa na Thaciho list, ktorého obsah bol zverejnený v utorok.



List s dátumom 8. januára bol odpoveďou na Trumpovu výzvu z vlaňajšieho decembra, aby Kosovo so Srbskom uzavreli dohodu a ukončili vzájomný spor. Americký prezident pritom vyjadril ochotu podporiť toto úsilie.



Trumpova ponuka pomoci prišla po tom, ako sa dlhodobé rozhovory medzi Prištinou a Belehradom, prebiehajúce pod záštitou EÚ, ocitli v posledných mesiacoch na mŕtvom bode.



Thaci vo svojej odpovedi vyjadril pripravenosť "robiť kompromisy potrebné na dosiahnutie komplexnej a vyváženej dohody (so Srbskom), ktorá bude pokrývať všetky nevyriešené otázky". Vyjadril pritom presvedčenie, že takáto dohoda je v súčasnosti dosiahnuteľná.



Srbsko dlhodobo odmieta uznať nezávislosť Kosova, jednostranne vyhlásenú v roku 2008, podobne ako Rusko či viaceré krajiny Európskej únie vrátane Slovenska. Kosovskú nezávislosť doposiaľ uznalo viac ako 110 krajín sveta.



Brusel považuje normalizáciu vzťahov medzi Srbskom a Kosovom za kľúčovú podmienku prípadného budúceho členstva oboch krajín v EÚ.