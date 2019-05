Kosovský prokurátor chce zbaviť imunity ruského člena misie OSN

Žiadosť prokurátora z Mitrovice prichádza napriek hnevu Moskvy, ktorá zadržanie Krasnoščekova označila za provokáciu a porušenie jeho diplomatickej imunity.

Belehrad 29. mája (TASR) - Kosovský prokurátor vyrukoval v stredu s požiadavkou zbaviť diplomatickej imunity ruského diplomata Michaila Krasnoščekova, člena Misie OSN v Kosove (UNMIK). Podozrieva ho z toho, že bránil utorňajšej policajnej razii na Srbmi obývanom severe Kosova, informovala agentúra AFP.



UNMIK potvrdila, že Krasnoščekova nakrátko zadržali a so zraneniami skončil v nemocnici.



Polícia tvrdí, že Krasnoščekova a ďalšieho člena UNMIK, miestneho občana, zadržali, keď svoje auto so značkami UNMIK použili ako "barikádu", aby bránili polícii vstúpiť do obce Zubin Potok.



Žiadosť prokurátora z Mitrovice prichádza napriek hnevu Moskvy, ktorá zadržanie Krasnoščekova označila za provokáciu a porušenie jeho diplomatickej imunity.



Riaditeľ nemocnice v Mitrovici uviedol, že Krasnoščekov utrpel "vážne zranenia hlavy" a prevezú ho do Belehradu.



Proti policajnej razii protestovali v stredu v Mitrovici tisíce etnických Srbov. Ich politický vodca Goran Rakič odsúdil zatknutie desiatok ľudí a vyhlásil, že "Srbi i napriek brutalite neodídu".



Podľa agentúry AP kosovská prokuratúra v stredu oznámila, že z marenia spravodlivosti pri policajnom zásahu bolo obvinených šesť etnických Srbov, ktorých zatkli. Podľa prokuratúry vytvorili barikády s vozidlami a inými objektmi v obci Zubin Potok, čím sa snažili znemožniť kosovskej polícii zadržať podozrivých z trestnej činnosti.



Kosovská polícia uviedla, že etnickí Srbi v obci Zubin Potok kládli "ozbrojený odpor" počas operácie zameranej proti organizovanému zločinu, ktorá sa primárne týkala iných policajtov. Dodala, že pri zásahu utrpelo zranenia päť mužov zákona a šesť civilistov.



Srbský prezident Aleksandar Vučič bilancoval, že špeciálne jednotky zatkli počas razie 19 policajtov a deväť civilistov - Srbov z obce Zubin Potok, ktorí sa postavili na odpor kosovskej polícii.