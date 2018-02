L. Kövér: Maďari nemajú dôvod oslavovať storočnicu udalostí roku 1918

Predseda maďarského parlamentu to povedal v piatok v úvode plenárneho zasadnutia Fóra maďarských poslancov Karpatskej kotliny (KMKF) v Budapešti.

Budapešť 9. februára (TASR) - Zo všetkých mierových období v rámci posledných 100 rokov boli vzťahy Maďarov žijúcich v Karpatskej kotline najlepšie v období uplynulých štyroch rokov. Povedal to v piatok v úvode plenárneho zasadnutia Fóra maďarských poslancov Karpatskej kotliny (KMKF) v Budapešti predseda maďarského parlamentu László Kövér, ktorý zdôraznil, že Maďari nemajú dôvod na oslavy storočnice udalostí roku 1918.



"Nemáme však dôvod ani na to, aby sme si nectili tých, ktorí oslavujú vznik svojho národného štátu. Zvlášť v prípade, ak si oni ctia právo Maďarov na to, aby svoje pocity v tejto súvislosti mohli dôstojným spôsobom vyjadriť a dôstojne dať aj hlas pocitu svojej pravdy," cituje Kövérove slová agentúra MTI.



Predseda parlamentu zdôraznil, že dôvodom dobrých vzťahov Maďarov materskej krajiny s maďarskou menšinou žijúcou v susedných krajinách je okrem iného aj skutočnosť, že vďaka maďarským voličom bolo možné otvoriť novú kapitolu v moderných dejinách Maďarska.



Kövér pripomenul, že tak ako v roku 1990 bolo z politického hľadiska uzatvorené obdobie protinárodného komunizmu, v roku 2010 (nástupom druhej vlády Viktora Orbána) bolo možné demokratickou cestou uzatvoriť obdobie prvých dvoch desaťročí postkomunistickej éry, ktoré bolo aj z hľadiska národnej politiky zaťažené spormi a neistotou.



Predseda parlamentu zdôraznil význam vytvorenia novej spolupráce medzi krajinami strednej a východnej Európy v uplynulom období, ktoré podľa jeho slov sprevádzalo poznanie, že ich občania nie sú vazalmi západných, ale ani východných priateľov. "V súvislosti s týmito krajinami sme si uvedomili, že spoločne dosiahneme viac než samostatne," dodal s poznámkou, že jadrom tejto spolupráce je zoskupenie Vyšehradská štvorka (V4).



KMKF je fórum poslancov maďarského parlamentu, maďarských poslancov v Európskom parlamente, ako aj poslancov parlamentov maďarskej národnosti a samospráv z krajín susediacich s Maďarskom vrátane Slovenska. Fórum vzniklo v decembri 2004; poslanci sa stretávajú raz ročne.



spravodajca TASR Ladislav Vallach