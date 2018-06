Kráčaj či zomri: Alžírsko nechalo napospas Sahare už 13.000 migrantov

Alžírske úrady to odmietli komentovať, krajina však už v minulosti odmietla kritiku, že porušuje ľudské práva zanechaním migrantov v púšti.

Alžír 25. júna (TASR) - Viac než 13.000 migrantov ponechalo Alžírsko napospas osudu v Saharskej púšti bez jedla a vody v priebehu uplynulých 14 mesiacov. Migranti vrátane tehotných žien i detí sú nútení blúdiť púšťou niekoľko hodín či dokonca dní. Agentúra AP urobila rozhovor s dvoma desiatkami preživších utečencov, ktorým sa podarilo dostať sa do susedného Nigeru. Takmer všetci uviedli, že počas dlhých pochodov v púšti boli svedkami, ako migranti kolabujú. Tých, ktorí skolabovali, už viac nevideli.



Teploty sa na Sahare šplhajú až do 48 stupňov Celzia. Tým šťastnejším sa v priebehu niekoľkých hodín podarí dostať sa do najbližšej dediny za hranicami s Nigerom či Mali, mnohí z nich však v púšti blúdia aj niekoľko dní.



Väčšina z migrantov mieri do Nigeru, pričom musia prejsť cez 15-kilometrovú opustenú "zem nikoho" do pohraničnej dediny Assamakka. Ďalší blúdia púšťou niekoľko dní, kým ich neobjaví záchranný tím OSN.



Alžírsko nevhodné zaobchádzanie s utečencami popiera. Výpovede migrantov sú však podložené aj viacerými videozáznamami zozbieranými agentúrou AP, na ktorých je vidieť stovky ľudí blúdiacich v prázdnej púšti.



Masové vyháňanie utečencov z Alžírska sa začalo od októbra 2017 po tom, čo Európska únia obnovila nátlak na severoafrické krajiny, aby odvrátili prúd migrantov smerujúcich na sever do Európy cez Stredozemné more alebo cez bariérové oplotenia do Španielska, pripomína AP.



Nemenovaný hovorca EÚ pre AP povedal, že únia si je vedomá toho, čo Alžírsko robí, ale "suverénne štáty" môžu vyhosťovať migrantov, kým je to v súlade s medzinárodným právom. Na rozdiel od Nigeru totiž Alžírsko nečerpá z peňažnej podpory EÚ určenej na pomoc s migračnou krízou.



Alžírske úrady to odmietli komentovať, krajina však už v minulosti odmietla kritiku, že porušuje ľudské práva zanechaním migrantov v púšti. Tieto tvrdenia nazvala "zlomyseľnou kampaňou" zameranou na podnecovanie nevraživosti medzi susednými krajinami.



Sahara je rýchly zabijak, ktorý za sebou zanecháva málo dôkazov, píše AP. Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) odhaduje, že na jedného migranta, o ktorom je známe, že prišiel o život pri pokuse dostať sa cez Stredozemné more, pripadajú dvaja stratení v púšti - od roku 2014 by tento počet mal byť vyšší než 30.000.