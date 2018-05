Krajiny EÚ našli kompromis ohľadne reformy autorských práv

Na jeho základe by mali internetové platformy lepšie odmeňovať vydavateľov spravodajských formátov, ako aj umelcov za ich produkciu v on-line prostredí.

Brusel 25. mája (TASR) - Predstavitelia 28 členských štátov EÚ dosiahli v piatok v Bruseli - aj napriek nesúhlasu Nemecka - prvý kompromis ohľadne reformy autorských práv v EÚ. Na jeho základe by mali internetové platformy lepšie odmeňovať vydavateľov spravodajských formátov, ako aj umelcov za ich produkciu v on-line prostredí.



Tlačová agentúra Belga pripomenula, že príslušné rokovania na úrovni diplomatov a odborníkov trvajú už dlhú dobu. Teraz sa však podľa nej podarilo prekročiť kritický bod v procese prijímania návrhu smernice o autorských právach.



Na svojom účte na Twitteri to potvrdila aj hovorkyňa bulharského predsedníctva v Rade EÚ Elica Zlatevová. Zdôraznila, že Bulharsko na základe kompromisu členských štátov Únie získalo mandát na začatie príslušných rokovaní s Európskym parlamentom (EP). Zákonodarný zbor EÚ by mal prijať svoju pozíciu k uvedenej smernici na júnovom plenárnom zasadnutí v Štrasburgu.



Po Bulharsku štafetu rozhovorov s europarlamentom prevezme rakúske predsedníctvo a je pravdepodobné, že rokovania o konečnej podobne smernice budú pokračovať aj na budúci rok pod predsedníckou taktovkou Rumunska.



Spomínaný kompromis bol dosiahnutý v dvoch citlivých bodoch. Prvým "jablkom sváru" bolo takzvané zdieľanie správ na internete, čo v praxi znamená, že veľké spravodajské agregáty, ako napríklad Google News, preberali články novín, časopisov a spravodajských agentúr bez poplatkov. Európska komisia navrhuje, aby takéto zdieľanie bolo spoplatnené.



Druhý problematický bod je tiež návrh eurokomisie, týkajúci sa platforiem pre zdieľanie videí, ako sú YouTube alebo Dailymotion. Tieto by - na základe návrhu smernice - mali implementovať technológie, ktoré automaticky vysledujú hudobné skladby alebo audiovizuálne diela podliehajúce autorským právam.



spravodajca TASR Jaromír Novak