Krajiny juhovýchodnej Ázie vyzvali Thajsko, aby obnovilo demokraciu

Bangkok 21. mája (TASR) - Politici zo Združenia krajín juhovýchodnej Ázie (ASEAN) vyzvali v pondelok na okamžité obnovenie demokracie v Thajsku, kde sa vojenská vláda pripravuje na oslavy svojho štvrtého roku pri moci.



"Tomuto vojenskému režimu trvá už dlho splnenie vlastného sľubu daného thajskému ľudu, že obnoví demokraciu. To znamená okamžité ukončenie svojvoľného obmedzovania základných slobôd a jasné stanovenie časového rámca na usporiadanie slobodných a spravodlivých volieb," uviedol vo vyhlásení Charles Santiago, šéf Poslancov krajín ASEAN za ľudské práva (APHR).



Ide o zriedkavé vyhlásenie desaťčlenného združenia, ktoré je už desaťročia väčšinou zástancom princípu nezasahovania do vnútorných záležitostí štátov. Objavilo sa deň pred výročím vojenského prevratu v Thajsku z 22. mája 2014, keď bol nastolený súčasný režim.



Junta (vojenská vláda) najprv prisľúbila, že zostane pri moci iba rok, aby po vyše desaťročí politických konfliktov zmierila čoraz viac názorovo rozdelenú krajinu, avšak neskôr najmenej štyrikrát odložila termín volieb s odôvodnením, že ešte nedokončila svoje reformy.



Najnovšie boli voľby odložené z novembra 2018 na február 2019 alebo dokonca na neskôr, čo od začiatku roka vyvoláva bezprecedentné protesty, pripomenula tlačová agentúra DPA.



Junta od prevzatia moci zakázala politické zhromaždenia viac ako štyroch ľudí, čo vyústilo do zatýkania civilistov, ktorých následne zadržiavala vo vojenskej väzbe, a zmrazila aj činnosť politických strán.



Pred univerzitou v hlavnom meste Bangkok plánujú od pondelka večera táboriť tisíce prodemokratických aktivistov, potom sa v utorok nadránom chcú vydať na pochod k areálu vládnych budov s názvom Vládny dom, kde budú požadovať včasný termín volieb.



ASEAN je geopolitické združenie desiatich krajín juhovýchodnej Ázie. Funguje ako medzivládna organizácia na zlepšovanie hospodárskej, politickej a kultúrnej spolupráce. Bola založená v 8. augusta 1967 Bangkockou deklaráciou štátov Indonézia, Filipíny, Malajzia, Singapur a Thajsko. Neskôr sa medzi členov zaradili štáty ako Brunej, Mjanmarsko, Kambodža, Laos a Vietnam.