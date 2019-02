Krajiny v USA prisľúbili 100 miliónov dolárov pomoci pre Venezuelu

Venezuelu sužuje závažná hospodárska kríza, počas ktorej sa obyvatelia musia vyrovnávať s nedostatkom potravín, liekov a ďalších základných potrieb.

Caracas 15. februára (TASR) - Dvadsaťpäť krajín prisľúbilo humanitárnu pomoc vo výške 100 miliónov dolárov pre Venezuelu, oznámil vo štvrtok poradca prezidenta USA pre národnú bezpečnosť John Bolton. Informovala o tom v piatok agentúra AFP.



Venezuelu sužuje závažná hospodárska kríza, počas ktorej sa obyvatelia musia vyrovnávať s nedostatkom potravín, liekov a ďalších základných potrieb. Prezident Nicolás Maduro popiera, že by bola situácia taká kritická, aby si to vyžadovalo humanitárnu pomoc zo zahraničia. Už zaslanú pomoc Washingtonu odmietol vpustiť cez hranice s Kolumbiou s argumentom, že USA ju využívajú ako politický nástroj s cieľom dosiahnuť zmenu režimu vo Venezuele.



Madurov politický súper, predseda parlamentu Juan Guaidó, ktorý sa v januári vyhlásil za dočasného prezidenta, naopak prisľúbil, že dosiahne dodávky naliehavo potrebnej pomoci, ktoré pripravuje cez Brazíliu a holandský karibský ostrov Curaçao ležiaci pri pobreží Venezuely.



Bolton oznámil výšku prisľúbenej pomoci pre Venezuelu po konferencii Organizácie amerických štátov (OAŠ) zameranej na podporu tejto juhoamerickej krajiny, ktorá sa konala vo Washingtone.



"Dnes 25 krajín... prisľúbilo 100 miliónov dolárov humanitárnej pomoci," napísal Bolton na Twitteri.



Koordinátor pracovnej skupiny OAŠ pre migráciu a utečencov z Venezuely David Smolansky uviedol, že tieto peniaze budú smerovať priamo do zberných centier humanitárnej pomoci, vytvorených pri venezuelskej hranici v Kolumbii a Brazílii, ako aj na ostrove Curacao.



Zástupca Guaidóa v Spojených štátoch Carlos Vecchio na otvorení konferencie povedal, že prioritou je dostať pomoc do Venezuely 23. februára - čo bude mesiac, odkedy sa Guaidó vyhlásil za dočasného prezidenta.