Krajiny skupiny Lima vyzvali Venezuelu na zrušenie volieb

Mexiko 15. mája (TASR) - Predstavitelia skupiny Lima, ktorú tvoria najmä latinskoamerické krajiny, vyzvali venezuelskú vládu, aby zrušila prezidentské voľby naplánované na 20. mája. Informovala o tom z noci na utorok agentúra AP.



Krajiny skupiny Lima v spoločnom vyhlásení uviedli, že voľby neboli vládou venezuelského prezidenta Nicolása Madura legitímne vyhlásené a bez prítomnosti medzinárodných pozorovateľov nebudú slobodné, transparentné a demokratické.



K vyhláseniu príslušných krajín došlo po tom, ako sa 14. apríla v Peru stretli ich ministri financií a zahraničných vecí v rámci diskusie o politickej a ekonomickej kríze vo Venezuele.



Počas posledného stretnutia v Mexiku sa ministri financií a zahraničných vecí najmä z krajín patriacich do skupiny Lima sústredili na to, aké kroky v súvislosti s krízou vo Venezuele prijmú, a to na diplomatickej, ekonomickej, finančnej i humanitárnej úrovni.



Mexický minister zahraničných vecí Luis Videgaray počas tohto stretnutia zároveň vyjadril znepokojenie nad tisíckami Venezuelčanov, ktorí utekajú z vlasti do krajín ako je Mexiko, kde prinášajú aj svoje zdravotné problémy.



Skupinu Lima tvoria krajiny ako Argentína, Brazília, Kanada, Čile, Kolumbia, Guatemala, Honduras, Mexiko, Panama, Paraguaj, Peru, Kostarika. Na stretnutiach skupiny sa zúčastnili aj ďalšie krajiny ako Španielsko a USA.



Súčasný venezuelský prezident Nicolás Maduro sa bude vo voľbách usilovať o znovuzvolenie na roky 2019-2025. Jeho víťazstvo je považované za vopred isté, a to i napriek vážnej ekonomickej a politickej kríze vo Venezuele. Početní predstavitelia opozície sú vo väzení alebo majú inak znemožnené zapojiť sa do volieb.



Mnohé štáty a organizácie už oznámili, že výsledky volieb vo Venezuele neuznajú.