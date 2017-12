Kráľ Filip vyzval katalánskych poslancov, aby sa vyhli novým sporom

Vo svojom v poradí štvrtom posolstve od nástupu na trón španielsky panovník upozornil nový regionálny parlament v Katalánsku, že by mal riešiť problémy, ktoré sa týkajú všetkých Kataláncov.

Madrid 25. decembra (TASR) - Španielsky kráľ Filip VI. vo svojom vianočnom príhovore k občanom vyzval na dosiahnutie kompromisu pri riešení krízy v Katalánsku. Súčasne vyjadril nádej, že Španielsko sa znova vráti k stabilite a vzájomnému rešpektu. Informovala o tom agentúra DPA.



Poslancov katalánskeho parlamentu, ktorí boli zvolení vo voľbách 21. decembra, španielsky kráľ vyzval, aby sa vyhli novej konfrontácii s Madridom.



Katalánsky parlament totiž po voľbách opäť ovládli separatisti, ktorí v októbri vyhlásili jednostrannú nezávislosť Katalánska od Španielska. Práve tento ich krok uvrhol Španielsko do hlbokej krízy a donútil vládu v Madride k prevzatiu kontroly nad Katalánsku a vypísaniu predčasných parlamentných volieb.



Vo svojom v poradí štvrtom posolstve od nástupu na trón španielsky panovník upozornil nový regionálny parlament v Katalánsku, že by mal riešiť problémy, ktoré sa týkajú všetkých Kataláncov, pričom by mal rešpektovať pluralitu a zodpovedne brať do úvahy záujmy všetkých obyvateľov regiónu.



Filip varoval pred novým vyvolávaním sporov, lebo - "ako už vieme" - vedú len k svárom, neistote a zastrašovaniu. Upozornil tiež, že nové spory by mali za následok "morálne, ľudské a - samozrejme - i hospodárske ochudobnenie celej spoločnosti."



Kráľ poznamenal, že končiaci sa rok bol "ťažkým rokom spoločného života" a bol poznamenaný situáciou v Katalánsku. V súvislosti s týmto regiónom Filip vyhlásil, že celá spoločnosť musí nájsť kompromis, aby prekonala katalánsky problém. Vyjadril tiež presvedčenie, že Španielsko ako zrelá demokracia musí byť schopné tohto procesu. Dodal pritom, že každý občan má právo na vlastný názor, ktorý môže presadzovať a obhajovať slobodne a demokraticky, ale svoje myšlienky nesmie presadzovať na úkor práv iných.



Španielsky panovník sa takto vyjadril tri dni po predčasných voľbách v Katalánsku, v ktorých separatistické strany získali 47,5 percenta hlasov, ale ich najväčší odporca, liberálna strana Občania, dostala najviac voličských hlasov.



Na rozdiel od prejavu k situácii v Katalánsku po tamojšom kontroverznom referende o nezávislosti z 1. októbra tohto roku bol Filipov nedeľný príhovor zmierlivejší a pozitívnejšie ladený, konštatovala agentúra DPA.