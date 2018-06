FOTO: Kráľovná a Meghan absolvovali prvú spoločnú cestu

Panovníčka a Meghan, ktorá sa v máji vydala za princa Harryho, slávnostne otvorili most Mersey Gateway a kultúrne stredisko Storyhouse Theatre v meste Chester. Foto: TASR/AP

Londýn 14. júna (TASR) - Meghan, vojvodkyňa zo Sussexu, absolvovala v stredu svoju prvú spoločnú cestu s britskou kráľovnou Alžbetou II., s ktorou navštívila grófstvo Cheshire ležiace na severe Anglicka.Panovníčka a Meghan, ktorá sa v máji vydala za princa Harryho, slávnostne otvorili most Mersey Gateway a kultúrne stredisko Storyhouse Theatre v meste Chester. Následne ich prijala na radnici mestská rada.Ide o prvý raz, keď 36-ročná vojvodkyňa absolvovala podujatie s kráľovnou bez svojho manžela, upozorňuje stanica BBC. Do Chesteru, kde ich na stanici a v uliciach privítali tisíce ľudí, pricestovali kráľovským vlakom.Počas návštevy mosta Mersey Gateway sa členky kráľovskej rodiny stretli s architektmi, plánovačmi a miestnymi činiteľmi. Most medzi priemyselnými mestami Runcorn a Widnes bol spojazdnený už minulý rok v októbri.Kráľovná i vojvodkyňa si na poludnie symbolickou minútou ticha uctili prvé výročie tragického požiaru výškovej obytnej budovy Grenfell Tower v londýnskej štvrti Kensington. Pri požiari zahynulo vyše 70 ľudí.Meghanin prvý sólový výlet s kráľovnou prišiel podstatne skôr, než to bolo v prípade vojvodkyne Catherine, manželky princa Williama; tá sa tejto pocty dočkala až 11 mesiacov po sobáši, všíma si stanica Sky News.Harry a Meghan odcestujú v októbri na oficiálnu návštevu Austrálie, Fidži, Tongy a Nového Zélandu. Ide o prvé ohlásenie oficiálnej kráľovskej cesty vojvodu a vojvodkyne zo Sussexu od ich sobáša v máji.