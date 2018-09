Kremeľ: Navrhované zmeny v dôchodkoch mali vplyv na regionálne voľby

Zdroj blízky Kremľu uviedol, že odkladať reformu dôchodkového systému na neskôr - po voľbách - bolo nemožné. Vysvetlil, že tento odklad by znamenal stratu jedného roka.

Moskva 26. septembra (TASR) - Zdroje blízke Kremľu priznali, že nedávne návrhy zmien v dôchodkovej legislatíve v Rusku mali vplyv na výsledky volieb, ktoré sa v septembri konali vo viacerých regiónoch Ruska a vyšla z nich víťazne opozícia.



Zdroj blízky Kremľu však pre agentúru Interfax súčasne uviedol, že odkladať reformu dôchodkového systému na neskôr - po voľbách - bolo nemožné. Vysvetlil, že tento odklad by znamenal stratu jedného roka. "So začiatkom dôchodkovej reformy by sa muselo čakať až do ďalšieho rozpočtového cyklu," spresnil zdroj.



Súčasne ubezpečil, že zo strany Kremľa nedôjde k diskriminácii gubernátorov zvolených v septembrových voľbách za opozíciu. "Vedenie krajiny bude konštruktívne pracovať s tými gubernátormi, ktorých si zvolili občania," dodal zdroj.



Agentúra Interfax pripomenula, že 23. septembra v regionálnych voľbách v Chabarovskom kraji i vo Vladimirskej oblasti presvedčivo zvíťazili kandidáti za Liberálnodemokratickú stranu Ruska (LDPR), ktorú vedie Vladimir Žirinovskij.



Druhé kolo volieb gubernátora Prímorského kraja bolo zasa zrušené po tom, ako zavládli nejasnosti okolo sčítania hlasov a obaja finalisti - kandidát komunistickej opozície a predstaviteľ vládneho jednotného Ruska - sa navzájom obvinili z volebných machinácií a kupovania hlasov voličov. Nové voľby v Prímorskom kraji by sa mali konať 16. decembra.



V Chakaskej republike zasa kandidát vládneho Jednotného Ruska odstúpil z boja o hlasy voličov deň pred voľbami - údajne kvôli zdravotným problémom.



O post najvyššieho predstaviteľa Chakaskej republiky tak bude bojovať kandidát komunistov s lídrom miestneho oddelenia strany Spravodlivé Rusko.