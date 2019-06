Kremeľ nevylučuje krátke osobné stretnutie Putina s Trumpom v Osake

Trump minulý týždeň vyhlásil, že v rámci summitu v Osake sa chce stretnúť s Putinom, pričom však spresnil, že chce, aby pri tom boli aj iné osoby.

Moskva 17. júna (TASR) - Kremeľ v pondelok pripustil, že počas nadchádzajúceho summitu G20 v japonskej Osake by sa mohlo uskutočniť stretnutie ruského prezidenta Vladimira Putina s jeho americkým náprotivkom Donaldom Trumpom.



Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov však spresnil, že zrejme nepôjde o plnohodnotné rokovanie, skôr o krátke stretnutie. Vysvetlil, že americká strana zatiaľ neprišla so žiadnymi návrhmi, ktoré by sa týkali plnohodnotného rokovania.



Trump minulý týždeň vyhlásil, že v rámci summitu v Osake sa chce stretnúť s Putinom, pričom však spresnil, že chce, aby pri tom boli aj iné osoby. Ako dôvod uviedol nedôveru novinárov, lebo "vy, ľudia (z médií), neveríte ničomu".



Trump ešte v máji vyhlásil, že sa s Putinom stretne na summite G20. Kremeľ však vtedy deklaroval, že nebola dosiahnutá dohoda o bilaterálnom stretnutí. Uplynulú nedeľu Peskov vyhlásil, že Putin a Trump by mali prerokovať celú škálu otázok, čo je - podľa hovorcu - možné len v rámci plnohodnotného rokovania.



Putin a Trump sa prvýkrát stretli v roku 2017 na summite G20 v Hamburgu. Potom sa uskutočnili bilaterálne stretnutia v Helsinkách a na summite G20 v Buenos Aires.



Ako pripomenula agentúra AFP, Trump má v utorok oficiálne oznámiť, že v roku 2020 sa bude uchádzať o znovuzvolenie do funkcie prezidenta USA.