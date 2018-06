Kremeľ odsúdil zinscenovanie vraždy novinára

Novinár Babčenko obhajoval svoju účasť na zinscenovaní vlastnej vraždy, ktorá bola podľa ukrajinských úradov potrebná, aby sa prekazil reálny pokus o jeho zavraždenie.

Kyjev/Moskva 1. júna (TASR) - Kremeľ v piatok odsúdil zinscenovanie vraždy ruského novinára Arkadija Babčenka Ukrajinou a žiadal poprednú európsku organizáciu na ochranu ľudských práv, Radu Európy, o podniknutie krokov.



"Využitie novinára na zavádzanie verejnosti vrhá tieň na celú žurnalistickú obec a oslabuje dôveru v médiá," uviedla rada Kremľa pre ľudské práva, ktorú v správe citovala tlačová agentúra DPA.



Bola to "nehumánna dramatizácia jeho vlastnej vraždy", uviedol Kremeľ a vo vyhlásení spomenul aj Organizáciu pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE).



Rada Európy a OBSE by mali využiť svoju moc na "ovplyvnenie ukrajinských úradov tak, aby normalizovali atmosféru, v ktorej sa nachádzajú médiá", uvádza sa vo vyhlásení Kremľa.



Novinár Babčenko obhajoval svoju účasť na zinscenovaní vlastnej vraždy, ktorá bola podľa ukrajinských úradov potrebná, aby sa prekazil reálny pokus o jeho zavraždenie.



Ukrajinské úrady v utorok oznámili, že hlasný kritik Kremľa Babčenko bol smrteľne postrelený pred svojím domom v Kyjeve a že za zločin je zodpovedné Rusko. Nasledujúci deň sa však Babčenko objavil živý na tlačovej konferencii. Tento trik odsúdili medzinárodné organizácie novinárov.



Reportéri bez hraníc vyjadrili "najhlbšie rozhorčenie" a dodali: "Je veľmi nebezpečné, keď sa vláda hrá s faktami, a predovšetkým keď využíva novinárov pre svoje falošné správy."



Na takýchto kritikov Babčenko na Facebooku zareagoval slovami, že kiežby sa oni v takej situácii "dokázali držať vysokých morálnych zásad a zomreli by hrdo so vztýčenou hlavou".



Ukrajinské úrady zatkli podozrivého Borysa Hermana obvineného z toho, že zaplatil známemu, aby zavraždil Babčenka, napísala ruská tlačová agentúra Interfax.



Herman podľa Interfaxu na súde v Kyjeve priznal, že ho známy, ktorý žije v Moskve, požiadal, aby zhromaždil určité tajné informácie a urobil určitú spravodajskú prácu. Malo ísť napríklad o vystopovanie medzinárodných transferov peňazí a identifikovanie militantných skupín a ľudí s politickým vplyvom.



Babčenko reportérom v Kyjeve povedal, že ukrajinským orgánom pomohol so zinscenovaním vlastnej vraždy a bola pritom použitá prasacia krv.



"Rozhodlo sa o takom postupe, že vrah vošiel do domu a len čo som otvoril dvere, strelil mi do chrbta," uviedol Babčenko, ktorého slová priniesla ukrajinská tlačová agentúra Ukrinform.



"Vzali moje tričko, obliekli na figurínu a strelili do nej. Potom som si tričko obliekol ja a padol som na zem. Krv bola skutočná, prasacia. Tú krv na mňa vyliali. Vzal som si z nej trochu do úst a vypľul ju," opísal situáciu Babčenko.



V médiách sa šírila fotografia zachytávajúca Babčenka ležiaceho dolu tvárou v kaluži krvi, informovala agentúra DPA.