Kremeľ potvrdil prípravy na schôdzku Putina s Kim Čong-unom

Termín a miesto schôdzky zatiaľ nie sú dohodnuté.

Moskva 15. apríla (TASR) - Kremeľ v pondelok potvrdil prípravu stretnutia ruského prezidenta Vladimira Putina s vodcom Severnej Kórey Kim Čong-unom.



Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov na brífingu v Moskve potvrdil, že "toto stretnutie sa pripravuje", pričom už dávnejšie. Termín a miesto schôdzky zatiaľ nie sú dohodnuté.



Juhokórejská tlačová agentúra Jonhap s odvolaním sa na informované zdroje minulý týždeň vydala správu, podľa ktorej by sa stretnutie Putina s Kimom mohlo uskutočniť na budúci týždeň. Agentúra napísala, že Putin plánuje odcestovať na Ďaleký východ 24. apríla.



Zdroje pre Jonhap spresnili, že Putin sa vydá do ruského regiónu susediaceho so Severnou Kóreou po tom, ako sa 26. a 27. apríla v Pekingu zúčastní na medzinárodnom fóre o čínskych investíciách.



Agentúra Interfax uviedla, že správy o možnej návšteve severokórejského lídra v Rusku sa začali objavovať po Kimovom druhom summite s americkým prezidentom Donaldom Trumpom, ktorý sa konal 27. a 28. februára vo vietnamskom Hanoji a skončil sa bez akejkoľvek dohody.



Podľa Interfaxu Pchjongjang zároveň zintenzívnil diplomatické kontakty s Moskvou: Len v marci navštívili Rusko traja vysoko postavení predstavitelia KĽDR.



O schôdzke Kima s Putinom sa hovorilo aj na sklonku minulého roka, pričom za jeho predpokladané dejisko sa označovalo prístavné mesto Vladivostok.



Vlani v septembri sa s Kimom stretla predsedníčka hornej komory ruského parlamentu Valentina Matvijenková, ktorá vodcovi KĽDR odovzdala list od Putina. Jeho obsah nie je známy.



Po tomto stretnutí sa predpokladalo, že Kim pricestuje do Ruska na návštevu v novembri 2018. K tejto ceste napokon nedošlo.