Kremeľ potvrdil schôdzku Kima s Putinom

Moskva 18. apríla (TASR) - Kremeľ vo štvrtok potvrdil, že ruský prezident Vladimir Putin sa v apríli stretne v Rusku so severokórejským vodcom Kim Čong-unom. Informovala o tom agentúra AP.



V krátkom vyhlásení Kremľa sa uvádza, že návšteva Kim Čong-una sa uskutoční "v druhej polovici apríla na pozvanie ruského prezidenta Vladimira Putina". Bližšie informácie o stretnutí kancelária ruského prezidenta médiám neposkytla.



Juhokórejská tlačová agentúra Jonhap predtým uviedla, že Putin sa stretne s Kimom na budúci týždeň v ruskom ďalekovýchodnom meste Vladivostok.



Putin ruský Ďaleký východ navštívi cestou na medzinárodné fórum o čínskej iniciatíve tzv. Novej hodvábnej cesty, ktoré sa bude konať 26. - 27. apríla v čínskej metropole Peking. O Putinovej plánovanej návšteve Vladivostoku svedčia sprísnené bezpečnostné opatrenia, ktoré miestne úrady v meste zaviedli.



Ak by sa summit Putin-Kim uskutočnil, išlo by o vôbec prvé vzájomné stretnutie oboch lídrov.